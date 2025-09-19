El área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que regirá durante toda la jornada de este sábado en el territorio provincial.

De acuerdo al reporte oficial, se prevé que la provincia sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los especialistas estiman que la precipitación acumulada podría ubicarse entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en algunas zonas.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este panorama, Defensa Civil instó a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

No sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan desagües para evitar anegamientos.

Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Estar atentos a la posible caída de granizo.

Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades remarcaron que estas medidas simples pueden marcar la diferencia ante la evolución del fenómeno meteorológico.