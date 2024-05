Victoria.- Se filtraron en el transcurso de la semana pasada en redes sociales algunas copias de los llamados ‘decretos secretos’ que supuestamente comprometerían a la actual gestión respecto de los montos que perciben algunos funcionarios y/o contratados, hecho que fue puesto en la agenda mediática local por los concejales no oficialista, autoproclamados así porque no estarían “para hacer oposición”, como lo aclara a Paralelo 32 en esta entrevista Betina Zabala, quien amplió detalles de un pedido de informe presentado al Ejecutivo Municipal.

“El rol de un concejal no oficialista o legislador en general, es velar por la seguridad jurídica y la transparencia. Ser un poco el contralor del Poder Ejecutivo, y en ese sentido vemos, escuchamos, y recibimos disconformidades o dudas de la ciudadanía sobre estos temas precisamente”, comenzó expresando Zabala, y amplió que: “el hecho que se haya decretado la Emergencia Económica habilita a este poder para realizar ciertas actividades sin consulta previa, sin hacer licitaciones públicas; y además, hay un problema con la publicación de los decretos y los actos de gobierno”.

En tal sentido dijo que “el ejemplo claro es que estábamos llegando a fines de febrero y todavía no se había publicado un solo decreto. Si se hizo esa publicación fue a instancia de los concejales no oficialistas, porque es importante remarcar que uno no está para ‘oponerse a’ sino para sumar, ocasión donde nos reunimos con la Intendente y sus funcionarios, a fin de recordarle y reclamarle que estaban infringiendo la Ley de Información Pública”.

La entrevistada insistió en que, si bien se publicaron los decretos retrasados, el parate no tardó en producirse nuevamente: “al mes en curso, no tenemos ni idea qué se hizo durante abril, por ejemplo. Por eso insisto en que tenemos que trabajar en lograr una mayor transparencia, y en ese sentido es que presentamos estos pedidos de informe, anticipando que probablemente haya más, donde primero queremos saber la cantidad de personas que se contrató, porque el Ejecutivo insiste en que hay menos que antes, y queremos corroborar esa información que se difunde. Asimismo, queremos tener el número de personal de planta permanente y jornalizados tiene la Municipalidad; cuántos adscriptos tenemos en este momento y qué labor o función realizan”.

Zabala también habló sobre una inquietud que recibieron tanto en Juntos por el Cambio como en la Libertad Avanza y Progreso Cívico Vecinal “sobre la contratación del hormigón y de los trabajos que fueron necesarios en calle Bartoloni, por lo cual también presentamos un pedido de informe sobre ese trabajo. Además de instar al Ejecutivo que adhiera al programa de transparencia del que participa la gran mayoría de los municipios de la provincia, sobre el cual los concejales oficialistas no ven su trascendencia, por lo que ni siquiera avalaron su tratamiento en el Concejo”.

— Si a un concejal le cuesta acceder a esa información, ¿qué queda para un ciudadano que la solicitara?

— “Justamente en aquella reunión de febrero con la Intendente Castagnino y su gabinete, ante este planteo la respuesta que se nos dio es que por orden de los secretarios, todos los empleados municipales no deberían brindar ningún tipo de información a nadie, a menos que esta fuera por escrito y con el inicio del expediente. Y cuando insistimos para que nos diera acceso, nos contestaron que lo tendríamos en la medida que iniciáramos el trámite. Así las cosas, si quieren que los llenemos de papelitos, lo vamos a hacer, por ejemplo para conocer la gran cantidad de decretos reservados desde diciembre a la fecha”.

— ¿Podría definir qué sería un decreto reservado?, ya que es casi un oxímoron, ya que un decreto debe tender a ser público, como cuando se trata de dinero por ejemplo, debería seguir un recorrido administrativo hasta figurar en el Presupuesto, o en el Boletín Oficial, ¿no es así?

— “Ellos fundamentan que un artículo de la Ley de Municipios que habilita la existencia de decretos reservados por situaciones de injerencia social o de determinadas personas. La realidad es que de diciembre a marzo, ya que no sabemos qué sucedió en abril, hay 47 decretos reservados. Nosotros iniciamos un trámite para que nos habiliten a verlos y tomar nota, ya que no podemos hacer copias ni sacarlos de allí. Teóricamente deberían ser ayudas sociales o situaciones de esa índole, esto es especulación ya que no los hemos podido consultar aún”.

— En lo que es tu primera experiencia como concejal, más allá que tu esposo (Leonel Anderson) tuvo oportunidad de ejercer este rol en la gestión pasada y seguramente pudiste ver aspectos del funcionamiento, ¿Cómo te afecta este tipo de situaciones, y en tu desempeño puntualmente, más allá de las competencias profesionales?

— “Muchas veces cuando llegamos al recinto, sobre todo, uno siente frustración. Esa es la palabra. Hay cosas como lo que fue la ordenanza de Bretes y Corrales que fue vergonzosa, no solamente el incremento sino lo mal hecha que está. Lo advertimos, pero bueno, hay una mayoría que lo permite porque ‘hay que recaudar’, aunque tenga errores de redacción, estructura y armado. Esto también debería ser un tema para revisar, si realmente aquel que gana la intendencia debe tener la mayoría de concejales, dónde queda la independencia de poderes entonces, o la posibilidad de discrepar o debatir para el bien de la ciudad”.