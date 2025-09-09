El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18.40, en el kilómetro 341, en sentido sur-norte, cuando los agentes detuvieron un camión con caja térmica perteneciente a un frigorífico de pescado, que circulaba desde Concordia hacia la localidad correntina de Bella Vista. El vehículo era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en esa ciudad.

Carga sin condiciones sanitarias

Al inspeccionar la parte trasera del transporte, los uniformados constataron que llevaba aproximadamente 1.000 kilos de dorado, cargados a granel en el suelo del equipo térmico, con restos de pasto y sangre. La mercadería no contaba con cajones con hielo ni con las condiciones de conservación requeridas.

Tampoco se presentó la documentación sanitaria correspondiente para el traslado interjurisdiccional. La guía de tránsito exhibida por el conductor provenía de la provincia de Buenos Aires, pero no coincidía con el vehículo ni con el producto transportado.

Infracción a la normativa vigente

Frente a la irregularidad, se labraron actas por infracción a la Ley de Pesca de Entre Ríos Nº 4.892 y a la reciente Ley de Protección del Dorado Nº 11.175, sancionada a fines de 2024, que prohíbe la pesca comercial, el acopio, la venta, la tenencia y el tránsito de esta especie en el territorio provincial, al declararla pez de interés turístico para su conservación.

Como consecuencia, las autoridades procedieron al decomiso del cargamento.

Protección de los recursos

El Ministerio de Producción y el área de Recursos Naturales remarcaron que este tipo de controles busca preservar los recursos ictícolas de Entre Ríos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca y transporte.