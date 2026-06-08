El Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (Senasa) declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un período de 90 días calendario, ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas o aves de traspatio.

Los primeros casos encontrados han sido localizados en el norte del país sudamericano, específicamente en un corral en el distrito de San José en Lambayeque sumado al hallazgo de aves, entre ellas pelícanos muertos en las orillas del mar de Lurín, ubicado al sur de la capital, Lima.

Las principales regiones afectadas son Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Moquegua, Tacna y Lima.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que se alejen de cualquier ave encontrada muerta en el litoral y han establecido un número telefónico para reportar cualquier incidente de este tipo y así evitar el contagio y la proliferación del virus.

Durante el período de emergencia sanitaria, el cual se puede extender tras la evaluación epidemiológica correspondiente, las autoridades han intensificado las acciones de vigilancia y control de la influenza conocida como H5N1.

Según la norma establecida por el gobierno peruano y explicada en detalle en el diario oficial El Peruano, toda persona natural o jurídica está prohibida de movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo desde las zonas consideradas como foco y vigilancia de la influenza aviar de alta patogenicidad sin la autorización de Senasa.

Asimismo, no se puede trasladar aves domésticas vivas y sus productos de riesgo, dentro del territorio nacional, sin el certificado sanitario correspondiente.

También han advertido a los criadores de gallos de pelea que no se pueden llevar a cabo ferias, exposiciones o cualquier tipo de evento gallístico y demás concentraciones de aves en todo el territorio peruano.

Al mismo tiempo, advierten sobre la obligatoriedad del uso de equipos de protección personal para manipular aves con síntomas o sospecha de influenza aviar, así como la prohibición de arrojar aves muertas a los canales de riego, drenaje o ríos.

Cabe destacar que el virus de influenza aviar A (H5N1) se presenta principalmente en aves, es sumamente contagioso entre ellas y puede ser mortal, especialmente para las de corral domésticas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicó que los síntomas de la gripe aviar en humanos son muy similares a un resfriado.