En la tarde de este martes 26 de agosto, la Selección Argentina de Fútbol de Amputados tuvo un debut ideal en las eliminatorias sudamericanas, al vencer con autoridad a Chile por 3 a 0.

El encuentro marcó la presentación oficial del conjunto albiceleste en el certamen que se disputa en São Paulo, Brasil, y que cuenta con el crespense Alan Villanueva, quien forma parte del plantel nacional.

Con un juego sólido y efectivo, Argentina se impuso desde el inicio, mostrando contundencia en ataque y firmeza en defensa, lo que le permitió quedarse con una goleada que ilusiona de cara a la continuidad del torneo.

La competencia regional reúne a los principales seleccionados de la disciplina y definirá a los equipos que lograrán su clasificación al mundial.