Debut soñado: la Selección Argentina de Fútbol de Amputados goleó a Chile en su estreno en las eliminatorias
En la tarde de este martes 26 de agosto, la Selección Argentina de Fútbol de Amputados tuvo un debut ideal en las eliminatorias sudamericanas, al vencer con autoridad a Chile por 3 a 0.
El encuentro marcó la presentación oficial del conjunto albiceleste en el certamen que se disputa en São Paulo, Brasil, y que cuenta con el crespense Alan Villanueva, quien forma parte del plantel nacional.
Con un juego sólido y efectivo, Argentina se impuso desde el inicio, mostrando contundencia en ataque y firmeza en defensa, lo que le permitió quedarse con una goleada que ilusiona de cara a la continuidad del torneo.
La competencia regional reúne a los principales seleccionados de la disciplina y definirá a los equipos que lograrán su clasificación al mundial.