La rectora de la EET Nº 68 Prof. Facundo Arce, Sonia Quindt, confirmó que la institución activó el protocolo de seguridad luego de detectarse una amenaza de tiroteo en el establecimiento.

En diálogo con Puerto FM, la directiva explicó que el hecho se originó el jueves, cuando se halló una pintada dentro de la escuela con el mensaje: “17/04 no vengan, tiroteo”.

“Un estudiante se lo comunicó a un docente, quien luego informó al equipo directivo”, relató Quindt. Ante la situación, las autoridades escolares dieron intervención inmediata al supervisor de zona y realizaron la exposición correspondiente en la comisaría local.

A partir de allí, se inició un trabajo coordinado con la Policía. “El comisario se acercó a la institución y comenzamos a trabajar en conjunto con la Comisaría de Seguí”, indicó.

Durante la noche, la escuela recibió el protocolo oficial a seguir para la jornada de este viernes. Entre las medidas adoptadas, se dispuso un control preventivo al ingreso de los estudiantes. “Los chicos abrieron sus mochilas como medida de prevención, pero no se revisaron pertenencias. Fue una acción del equipo directivo con presencia policial”, aclaró la rectora.

Pese a la preocupación generada, Quindt aseguró que la actividad escolar se desarrolló con normalidad. “Los estudiantes asistieron y la escuela permanece abierta durante toda la jornada”, afirmó.

Hasta el momento, no se logró identificar al autor de la amenaza. “Nos preocupamos y nos ocupamos, siguiendo los protocolos y las indicaciones de las autoridades”, sostuvo.

Comunicado de instituciones educativas

En este contexto, instituciones educativas de Seguí difundieron un comunicado conjunto en el que repudiaron el hecho y llamaron a la reflexión.

“Repudiamos enérgicamente cualquier acto o expresión que atente contra la seguridad y la paz de nuestros establecimientos educativos”, expresaron, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de los mensajes y desafíos virales en redes sociales.

El documento también subraya la necesidad de un compromiso conjunto entre familias, docentes y autoridades para acompañar a los jóvenes. “La verdadera lucha es por la palabra que construye, no por la que destruye”, remarcaron.

Asimismo, destacaron la importancia del diálogo en los hogares y el rol de la comunidad en la contención de los estudiantes: “Seguí siempre se caracterizó por ser una gran familia. Sigamos cuidando ese vínculo y protegiendo a nuestros jóvenes”.

El episodio generó preocupación en la comunidad, aunque las autoridades llevaron tranquilidad al asegurar que se actuó conforme a los protocolos vigentes y que la situación se encuentra bajo control.