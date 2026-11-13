El Club Atlético Boca del Tigre, de Aldea Santa Rosa, obtuvo un reconocimiento histórico al resultar ganador de un programa de fortalecimiento de clubes de barrio y organizaciones sociales impulsado por la Fundación River Plate y Adidas. La institución entrerriana fue seleccionada entre 628 entidades de distintos puntos del país y recibirá un aporte de $30 millones para realizar obras y mejorar su infraestructura.

La noticia se conoció el lunes 2 de noviembre y generó una celebración que se extendió desde Aldea Santa Rosa hasta Crespo, con una caravana y festejos en la plaza.

En diálogo con Paralelo32, Pablo Britos y Gustavo Lell, integrantes de la Comisión Directiva, compartieron la emoción por el reconocimiento y explicaron cómo se desarrolló el proceso que llevó al club a obtener el primer puesto.

La definición se comunicó durante una videollamada en la que participarían los tres clubes finalistas. Para seguir el anuncio, integrantes de Boca del Tigre y sus familias se reunieron en el salón comunal de Aldea Santa Rosa, donde instalaron un proyector para conocer el resultado.

“Fue toda una sorpresa. Nos habían dicho que iban a realizar una videollamada en donde estaríamos conectados los tres clubes finalistas y dar a conocer quién terminaba primero, segundo y tercero”, recordó Britos.

Mientras parte de la comunidad seguía la transmisión desde el salón, los dirigentes se encontraban afuera para escuchar mejor la comunicación. La sorpresa llegó cuando integrantes de la Fundación aparecieron detrás de ellos con el cheque.

“En ese momento no entendía nada, no caía. Después entramos con la gente de la Fundación al salón. La gente que acompañaba tampoco entendía y fue cuando levantaron el cheque que todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Explotó todo, fue algo realmente inmejorable”, relató.

Lell también recordó la emoción del momento y destacó que la organización conocía el resultado desde algunos días antes, aunque lo había mantenido en reserva.

“Me largué a llorar, fue una locura cuando nos enteramos. Todo muy de golpe, empezaron los festejos y la gente estaba muy emocionada, con llantos y gritos”, contó. También mencionó la caravana por Crespo, los saludos recibidos y la cantidad de personas que se sumaron a celebrar el logro.

Un proyecto que nació entre amigos

Para los integrantes de la Comisión Directiva, el reconocimiento representa uno de los momentos más importantes de la historia de la institución, que hace cuatro años se constituyó como club, después de funcionar como Asociación Civil.

“Sin dudas, es uno de los días más felices para el club después de lo que fue la inauguración en su momento. Creo que esto va a pasar a la historia, sobre todo por cómo se dio”, expresó Lell.

El dirigente recordó que el proyecto comenzó mucho antes, a partir de una amistad de años con Britos y de una idea compartida desde la infancia.

“Con Pablo nos conocemos desde antes de jardín de cinco. Siempre hablamos acerca de que no podemos dimensionar a dónde hemos llegado; creo que por dentro debemos seguir siendo dos niños, dos chicos de campo que lo que querían era jugar a la pelota. A partir de eso nació esto, creció y es lo que es hoy. Dos niños que trajeron más niños que se coparon con nuestra locura”, describió.

El acompañamiento de la comunidad fue clave

Britos destacó el apoyo recibido de clubes de Crespo, instituciones deportivas de la región y entidades que participan en la misma liga. Según explicó, ese acompañamiento fue fundamental para avanzar en las distintas etapas del programa, especialmente en la instancia de votación que permitió llegar a la final.

“Si uno se pone a responder uno por uno los agradecimientos, no termina más porque fue impresionante. Los clubes de Crespo nos mandaron enseguida, al igual que los que compiten en nuestra liga. Durante todos estos años hemos sembrado una linda relación con todos”, señaló.

El dirigente reconoció que inicialmente veían difícil competir con instituciones de ciudades más grandes, como Córdoba o Buenos Aires.

“Desde nuestro lugar, desde el campo, dijimos que no había chances”, recordó.

Sin embargo, la propuesta de Boca del Tigre llamó la atención de los representantes de la Fundación. Cuando el club quedó entre los diez seleccionados, participó de una reunión virtual para presentar su historia y sus instalaciones.

“Fue todo muy natural porque veían la cancha y había teros, pájaros, era todo muy campo. Justamente eso somos, un club en el medio del campo. Fue la primera impresión que se llevaron y por eso nos dijeron que sintieron algo especial con nuestro lugar”, contó Britos.

El cercado olímpico, la prioridad para invertir el premio

Los $30 millones estarán destinados principalmente a construir el cercado olímpico alrededor de la cancha. La obra es necesaria para que los planteles mayores puedan disputar sus partidos como locales y obtener la habilitación correspondiente de la liga.

Lell aclaró que el dinero no será entregado directamente al club, sino que la institución deberá seleccionar una empresa constructora y presentar el presupuesto para que la Fundación coordine la ejecución.

“El proyecto que tenemos es el cercado olímpico de la cancha, que es lo que falta para jugar con los planteles mayores de local. Esto nos daría la habilitación por parte de la liga. Si queda algo de dinero, la idea es arrancar con un vestuario, pero la prioridad es el tejido perimetral”, explicó.

Actualmente, Boca del Tigre cuenta con un tejido de 1,40 metros, suficiente para recibir partidos de las categorías infantiles y del fútbol femenino, pero por debajo de los 2,20 metros requeridos para las divisiones mayores.

Britos señaló que esta limitación obliga al club a ceder la localía y trasladarse a otras localidades para disputar sus encuentros.

“El año pasado pusimos todo nuestro empeño para que los chicos puedan ser locales, pero con los planteles mayores siempre cedemos la localía. Es algo duro, son muchos kilómetros y muchas horas los fines de semana. Cuando somos locales jugamos, por ejemplo, en Aranguren, que nos queda a 30 kilómetros, o en Hernández”, explicó.

La intención de sumar nuevas disciplinas

Además del fútbol, la institución busca ampliar sus actividades y convocar a más integrantes de la comunidad. Britos mencionó que existe un proyecto para incorporar vóley, iniciado el año pasado junto con la Comuna de Aldea Santa Rosa.

También recordó que el club tuvo propuestas de iniciación deportiva, aunque durante este año resultó más difícil sostenerlas por cuestiones de organización y disponibilidad de tiempo.

La intención, sostuvo, es retomar esas iniciativas y sumar nuevas disciplinas para que Boca del Tigre continúe creciendo como espacio deportivo y de encuentro comunitario.

El reconocimiento de la Fundación River Plate y Adidas representa así un impulso para una institución que nació del entusiasmo de un grupo de amigos y que, con el acompañamiento de las familias y la comunidad, busca consolidar su infraestructura y ampliar sus propuestas.