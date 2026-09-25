Crespo avanza hacia la instalación de la primera planta de biogás de Entre Ríos. El proyecto fue presentado este jueves 24 de septiembre en el predio donde se construirá Ñande Zukunft I Crespo, de la empresa Dosbio, una iniciativa que propone transformar residuos de distintas actividades productivas en energía renovable y biofertilizantes.

El establecimiento estará ubicado en un predio de 32,76 hectáreas, lindero al Parque Industrial de Crespo, sobre calle Juan Manuel de Rosas y a pocos metros de la Ruta Nacional 12.

De acuerdo con lo informado durante la presentación, la inversión proyecta la generación de 84 puestos de trabajo directos y alrededor de 150 empleos indirectos.

Un proyecto basado en economía circular

La planta utilizará como principal materia prima guano de gallina y cama de pollo, además de efluentes provenientes de establecimientos porcinos y lácteos.

La propuesta busca convertir esos materiales en recursos para la generación de biogás, biometano y biofertilizantes, dentro de un esquema de economía circular.

Durante el acto, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, destacó que el proyecto representa una articulación entre el sector público y privado y que aprovecha las características productivas de la región.

“Hay un cambio de paradigma porque se producirá energía renovable y biofertilizantes con los residuos que se generan en la producción de los sectores avícolas, porcinos y vacunos”, señaló.

El intendente también vinculó la iniciativa con el perfil productivo de la ciudad y sostuvo que puede contribuir a posicionar a la región no solamente como proveedora de materias primas, sino también como generadora de energía, tecnología y conocimiento.

Financiamiento alemán

El proyecto cuenta con una carta de intención de garantía del financiamiento de la República Federal de Alemania, a través de su agencia de garantía al financiamiento a la exportación alemana Euler Hermes, por 190 millones de euros.

Cerutti destacó las gestiones realizadas para avanzar con la iniciativa y mencionó el acompañamiento del exembajador de Alemania en Argentina Dieter Lamlé y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina).

También señaló que la instalación se desarrollará en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que adhirió la provincia de Entre Ríos.

24 biodigestores y estudios técnicos

Juan Khouri, representante de Bioenergía Virch S.A., explicó que los estudios de factibilidad realizados permitieron identificar el potencial bioenergético de Entre Ríos.

Según detalló, el proyecto contempla la instalación de 24 biodigestores de generación.

Los estudios técnicos comenzarán la próxima semana y tienen un plazo estimado de seis meses para su finalización.

Khouri explicó que el modelo toma como referencia experiencias desarrolladas en Alemania y que la iniciativa busca producir biocombustibles, biofertilizantes y dióxido de carbono destinado a industrias alimenticias.

“Ya tenemos el terreno en Crespo. Ahora seguimos sumando productores con sus recursos para ser socios de un proyecto industrial”, indicó.

La planificación contempla además la posibilidad de instalar una segunda planta en la Costa del Uruguay, de manera que ambas instalaciones formen parte de un mismo proyecto.

La materia prima: residuos de la producción

La documentación presentada ante el Concejo Deliberante establece que la principal biomasa utilizada será el guano aviar proveniente de granjas de producción de huevos y la cama de pollo de establecimientos avícolas.

El predio seleccionado cuenta con superficie suficiente, según la empresa, para distribuir los equipos e instalaciones y para manejar tanto la biomasa como los materiales resultantes del proceso.

El proyecto también contempla obras para mejorar los caminos de acceso al establecimiento.

El terreno pertenece a la familia de Arnoldo Luis Fontana, que se incorpora como socia de la iniciativa.

El Concejo aprobó el uso de suelo

El proyecto tuvo además un paso institucional el miércoles 23 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante de Crespo aprobó por unanimidad la autorización de uso de suelo para el inmueble identificado con la Partida Catastral Nº 37.545.

La autorización fue otorgada por vía de excepción a lo establecido en la Ordenanza Nº 106/2025 y sus anexos, para permitir la radicación de una planta de producción de biogás, biometano y biofertilizantes a favor de Bioenergía Virch S.A.

La aprobación está condicionada al cumplimiento de distintos requisitos.

Entre ellos se encuentra la obtención de las aptitudes y licencias de impacto ambiental correspondientes, tanto provinciales como municipales. También se establece que la empresa deberá ejecutar, a su cargo, las obras de adecuación y mejoramiento de los accesos por calle Juan Manuel de Rosas.

Además, deberá cumplir con las normas de seguridad, edificación y los estándares técnicos establecidos por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas del municipio.

Producción y energía renovable

El secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge Tarchini, vinculó el proyecto con la necesidad de diversificar la matriz energética.

“Tenemos una matriz energética que necesita migrar hacia lo renovable y poder aprovechar los efluentes propios de la producción característica de nuestra provincia nos dará la posibilidad de diversificación en la materia energética”, expresó.

Por su parte, el secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti, destacó el acompañamiento provincial al proyecto y la participación alemana en las garantías de financiamiento.

También señaló que la iniciativa puede ofrecer una alternativa para el tratamiento de los efluentes generados por las cadenas láctea, avícola y porcina, al convertirlos en insumos para generar energía y otros productos.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, valoró que la empresa ya cuente con el permiso municipal de uso de suelo para avanzar con los estudios y convocó a los productores a involucrarse en el proyecto.

Según explicó, el tratamiento de los residuos y efluentes puede convertirse en una alternativa para generar energía y recursos aprovechables por las propias actividades productivas.

Un proyecto ligado al perfil productivo de Crespo

La futura planta se proyecta en una región donde la avicultura constituye una de las principales actividades productivas. En ese contexto, el proyecto plantea aprovechar parte de los residuos generados por las granjas para incorporarlos a un proceso de generación energética.

La iniciativa todavía deberá atravesar las distintas etapas técnicas, ambientales y de infraestructura previstas antes de su construcción y puesta en funcionamiento. El próximo paso anunciado es el inicio de los estudios técnicos, con un plazo estimado de seis meses.