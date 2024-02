Nogoyá.- Samira Cura es la nueva representante del carnaval local y más allá de lo que conlleva a graficar los momentos de la elección que se realizó el pasado sábado en el circuito del corso, la historia de Samira trascendió por ser la primera representante que es madre e integrante de la Policía de Entre Ríos. Sumado a eso, es segunda generación de “reinas” de carnavales, ya que su madre Mercedes González accedió a los mismos honores en la década del 90.

Con su carrera realizada y desarrollando su profesión en la comisaría de Villa 3 de Febrero, Samira no imaginó convertirse en la elegida de los carnavales.

Su propia labor policial le implica realizar entrenamiento físico y fue su instructora quien luego de un desafío atlético, le propuso ser candidata y representar a la batucada que dirige junto a su hermano.

Es la primera vez que Nogoyá cuenta con una representante que es madre y sumado a esto, los vecinos estábamos acostumbrados a ver a Samira con el atuendo policial. Para la protagonista y el público, lo del sábado anterior fue toda sorpresa.

Entrada la madrugada, los locutores que conducían la elección se disponían a dar a conocer quién sería la sucesora de Florencia Acosta y el prejuicio tal vez llevó a pensar que Samira más allá de su belleza, no podría ser electa por la verticalidad que existe dentro de la fuerza policial, pero ella rompió un estereotipo y se convirtió rápidamente en una referente.

Llamó la atención que al momento de la elección, una decena de uniformados se agolpó al escenario. Y no fue para brindar custodia o para sosegar algún tumulto, sino que esta vez comparseros, carroceros y efectivos policiales celebraban a Samira Cura como la preferida de la noche. En cuestión de segundos, teníamos nueva representante, una madre era coronada y una policía humanizada no logró disimular la alegría del momento compartiéndola con el público.

Con 24 años, es madre de Aaron un pequeño de dos años. A nivel laboral se encuentra como oficial sub inspectora de la Policía de Entre Ríos, desempeñándose en jurisdicciones de Colón, Concepción del Uruguay y una vez que llegó el pequeño, regresó a su pueblo natal para continuar con su carrera junto a su familia, donde ella destaca el rol y la compañía de su madre y su abuela.

Las casualidades hoy llevan a que Nogoyá ostente a dos representantes hijas de ex reinas. Por un lado, la representante actual de los estudiantes María Selene Rivero, es hija de Marianela Vaquié. Ambas fueron electas para representar a Nogoyá en la Fiesta del Estudiante que se realiza en Villaguay. Ahora Samira continúa el legado de su madre, Mercedes González que ostentó el mismo título en los carnavales de 1999.

Una candidata inesperada

Samira se autodefine como una mujer común y corriente y confiesa que esta experiencia es algo nuevo para su vida, al punto que la decisión de ser representante fue tomada a pocas horas de cerrar la inscripción.

“Fue mi profesora de gimnasio Selva Donato, ella integra la batucada Yoruba con su hermano que es director de la misma y luego de un desafío que realizamos en el gimnasio me invitó a sumarme como candidata, insistiendo que estaba en mi momento. Yo no tenía pensado ni siquiera participar en los carnavales, tenía muchos gastos y cosas que me estaban pasando a nivel personal, por eso le pedí unos días para pensarlo, sabía que tenía que hablarlo con mis jefes, si bien el año pasado salí con una comparsa esto era un compromiso mayor” reconoce la nueva representante.

Sobre el carnaval, se considera una apasionada de la fiesta, recuerda no haberse sumado en años anteriores porque era muy chica y una vez que ingresó a la escuela de policía no quiso arriesgar tiempos valiosos de estudios.

Hoy Samira cuenta con todo el apoyo de su familia, pero cuenta a los medios que al momento de comunicar su participación la noticia cayó algo rara. “Venía con unos episodios emocionales a nivel familiar, pero fue mi mamá que me terminó de convencer, me dijo que tenía las condiciones y la madurez para afrontar no solo la parte estética, porque hoy en día todo está relacionado a la belleza o lo que está idealizado, sin ahondar en la persona, sabiendo que en esto también juega la parte intelectual de las candidatas” recordó.

La experiencia de su mamá le valió para tomar la cuota de entusiasmo que le faltaba, “su candidatura fue diferente, ella la vivió totalmente sola, su familia estaba en Misiones y aquí estaba con sus abuelos que no pudieron estar al 100% acompañándola por cuestiones laborales, eso a mí me llena el alma porque ella se reivindicó con eso a pesar de todo y hoy me acompaña a mí”.

El acompañamiento policial

Fue materia de consulta al momento de convertirse en la elegida del carnaval, como fue el pedido de autorización a las autoridades policiales, sabiendo la verticalidad que existe dentro de la institución, pero Samira contrarresta y refleja un organismo que prevalece a las personas, “le planteé al jefe departamental mi idea, el ha demostrado su perfil humano en la gestión, hablando y defendiendo a la institución como un ambiente familiar y ameno, dejando un poco de lado la rectitud de la institución; no dudó y me dijo “hacelo, contás con todo mi apoyo”, eso para mí valió un montón.

Samira lleva con buen avance su carrera policial, cuenta con todas las materias aprobadas de la licenciatura en seguridad y este año tiene como proyecto principal realizar la tesis para obtener el título.

La representante de los carnavales, confiesa que decidió ser policía porque siempre le gustó ser independiente y valerse por sus propios medios “y también el sentido de la justicia creo es importante, ser reciproco entre lo que se da y lo que se recibe, pensando en oportunidades parejas para todos. Creo que eso fue lo principal, la independencia económica e impartir justicia a nuestra comunidad”. Reconoce también que la institución sigue siendo machista, “por la diferencia que hay entre el varón y la mujer, hay cosas que todavía no son tan parejas pero dependen mucho del ámbito que brinda cada jefe departamental. Sé que vienen compromisos y la prioridad será la carrera policial, pero siempre estamos dispuestos a buscarle la vuelta, soy deportista y me han coincidido competencias los días domingo, entonces acudimos al equipo de trabajo para cubrirnos los horarios y tratar de estar en donde se necesita”.