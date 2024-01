En una hazaña que podría considerarse insuperable para muchos artistas, Emilia, la sensación musical que emerge desde el Sur del continente, ha vuelto a sorprender al mundo al vender todas las entradas para su primer show en el estadio Vélez Sarsfield en tan solo cuatro horas. Si llenar el Movistar Arena en un tiempo récord ya era un logro impresionante, ahora la joven cantante ha superado sus propios límites y ha dejado boquiabiertos a críticos y fanáticos por igual.

El espectáculo, programado para el 12 de octubre, no solo será un evento musical, sino una experiencia sin precedentes, con la firma distintiva de Emilia y la producción de Fenix Entertainment. Ante la abrumadora demanda y el clamor persistente de sus seguidores, la artista ha anunciado una fecha adicional para el 13 de octubre, asegurándose de que nadie se quede sin la oportunidad de presenciar su espectáculo épico.

Puede interesarte

Emilia, quien ha ascendido a la categoría de superestrella, no solo está conquistando su país natal, sino que está dejando una marca indeleble en el panorama musical global. Su ascenso meteórico en 2023 la ha catapultado a lo más alto de las listas, consolidándola entre los artistas más grandes y rompiendo récords a lo largo y ancho.

La presentación en el Estadio Vélez promete ser un evento sin igual. Con un despliegue extraordinario de escenografía, vestuario y coreografías, Emilia llevará al público en un viaje musical de regreso a los inolvidables sonidos de los años 2000, reinventados y revitalizados por su talento único. Canciones icónicas como "420", "La Chain" y "Como si no importara" resonarán en el estadio, entrelazadas con las nuevas joyas de su último álbum, ".mp3", que se anticipa como un fenómeno destinado a romper todas las barreras.

La joven artista no solo ha conquistado la escena local, sino que se ha convertido en una de las cinco artistas latinas femeninas más escuchadas a nivel global. Encabezando las listas en Argentina y Uruguay, Emilia ha dejado su huella en el Top 10 con éxitos como "La Original.mp3" en colaboración con Tini, "No se ve.mp3" junto a Ludmilla y Zecca "GTA", y "Exclusive.mp3", todos ocupando lugares privilegiados en Spotify Argentina. Su álbum ".mp3" no solo se encuentra en el Top 100 global de álbumes en Spotify, sino que también ha experimentado un crecimiento meteórico en España en el último año.

El 2023 ha sido un año de triunfos para Emilia, y el 2024 se presenta como un capítulo lleno de nuevos logros y emociones. Con su capacidad para reinventarse y superar las expectativas, Emilia se consolida como una fuerza imparable en la industria musical, demostrando que su ascenso fulgurante está lejos de detenerse. La música de Emilia resuena no solo en sus éxitos pasados, sino también en la promesa de un futuro vibrante que continuará cautivando a fans de todas partes del mundo.