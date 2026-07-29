En apenas dos semanas, Agostina Holzheier atravesó algunos de los momentos más importantes de su vida. La futbolista nacida en Crespo y formada en Club Unión se casó con Franco Muscogorry, entrenador de arqueras del plantel femenino de Racing Club, celebró el histórico campeonato de la Academia y dio un nuevo salto en su carrera al ser transferida al Bay FC, de la primera división del fútbol femenino de Estados Unidos.

La historia, que combinó emociones personales y logros deportivos, tuvo como escenario a Racing Club, institución que compartió con sus hinchas tanto la intimidad del casamiento como la consagración del equipo femenino en el Torneo Apertura.

Un casamiento antes de hacer historia

El 14 de julio, Agostina Holzheier y Franco Muscogorry dieron el "sí" en una ceremonia civil rodeados por familiares, amigos y compañeros del club.

La pareja se conoció en Racing, donde ella se consolidó como una de las figuras ofensivas del equipo y él desarrolla su tarea como entrenador de arqueras.

El club acompañó ese momento con un video difundido en sus redes sociales, mostrando la emoción de los recién casados y el acompañamiento de sus seres queridos, en una jornada que pocos imaginaban sería el comienzo de una semana histórica para ambos.

Racing conquistó su primer título femenino

Ocho días después del casamiento llegó la gran alegría deportiva.

El 22 de julio, Racing derrotó 2 a 0 a San Luis, con goles de Rocío Bueno y Marleidy Cossio, y obtuvo por primera vez el campeonato de la Primera División femenina del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Héctor Bracamonte cerró el Torneo Apertura con una campaña de 12 triunfos, dos empates y apenas una derrota, alcanzando 38 puntos para quedarse con el título.

Holzheier fue una de las piezas fundamentales del plantel durante toda la competencia, aportando desequilibrio y gol en el ataque académico.

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De Unión de Crespo al fútbol internacional

La carrera de Agostina comenzó en Club Unión de Crespo, donde dio sus primeros pasos en el fútbol desde muy pequeña.

Su talento la llevó luego a River Plate, donde fue protagonista de la obtención de la Copa Federal Femenina 2022, marcando uno de los goles de la final frente a Belgrano de Córdoba.

Ese mismo año también fue reconocida internacionalmente como máxima goleadora del Torneo COTIF L'Alcúdia, disputado en España, certamen en el que la selección argentina femenina alcanzó el subcampeonato.

Posteriormente tuvo un paso por Grêmio de Brasil y, en agosto de 2023, llegó a Racing, donde rápidamente se convirtió en una de las referentes del equipo.

Además de su rendimiento en clubes, la delantera integra habitualmente las convocatorias de la Selección Argentina, con la que logró la clasificación para una nueva Copa del Mundo.

El próximo desafío será la liga de Estados Unidos

Tras la consagración con Racing, la institución confirmó la transferencia de la futbolista al Bay FC, equipo que compite en la National Women's Soccer League (NWSL), considerada una de las ligas más fuertes del fútbol femenino mundial.

En el conjunto estadounidense compartirá plantel con la capitana de la Selección Argentina, Aldana Cometti.

La despedida de Racing estuvo cargada de reconocimiento hacia la entrerriana.

"Agostina llegó a Racing con apenas 19 años y se convirtió en una de las máximas figuras del fútbol argentino. Estamos orgullosos de haber crecido juntos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó el club en sus redes sociales.

Una historia que une deporte y vida personal

Mientras Franco Muscogorry continuará integrando el cuerpo técnico campeón de Racing, Agostina iniciará una nueva etapa en el fútbol estadounidense, llevando consigo un recorrido que comenzó en las canchas de Crespo y que hoy la ubica entre las futbolistas argentinas con mayor proyección internacional.

En cuestión de días, la entrerriana celebró un matrimonio, un campeonato histórico y un salto a una de las ligas más competitivas del mundo, consolidando un presente que confirma el crecimiento del fútbol femenino argentino y el talento surgido desde el interior del país.