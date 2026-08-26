Victoria.- La presidenta municipal, Isa Castagnino, acompañada por la diputada Laura Stratta, el senador Víctor Sanzberro y el viceintendente Andrés Marchese, encabezó el lunes pasado 10 de agosto la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Prevención y Coordinación, un espacio impulsado desde la Municipalidad de Victoria con el objetivo de identificar y consolidar las capacidades institucionales existentes en la ciudad para afrontar una eventual emergencia hídrica por el fenómeno climático conocido como “El Niño”. Además, a través de este encuentro, se busca promover la coordinación entre organismos, la identificación de recursos disponibles, la delimitación de competencias y la planificación conjunta de acciones preventivas y de respuesta.

La jornada desarrolló en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante y reunió a representantes de organismos nacionales, provinciales y locales, así como a instituciones de la comunidad. La Intendente se refirió al contexto, la importancia de la convocatoria y anunció que el director de Seguridad y Protección Civil, Fabián Daydé, estará a cargo de la coordinación de las tareas.

Aprestos frente a crecientes e intensas lluvias

Frente a lo que consideró un desmedido alarmismo generado por los pronósticos meteorológicos sobre la llegada de un fenómeno hídrico extraordinario, el director de Seguridad y Protección Civil de la Municipalidad, Fabián Daydé, llamó a la calma, remarcó la importancia de manejar la información con rigor científico y confirmó la puesta en marcha de un plan de contingencia preventivo junto a instituciones de la sociedad civil.

En diálogo con Paralelo32, el funcionario fue categórico al desmitificar la terminología utilizada en redes y medios masivos: “el Súper Niño no existe. Mundialmente la intensidad del índice oceánico se clasifica en cuatro niveles: débil, moderado, fuerte y muy fuerte. A este último algunos le dicen 'Súper Niño', pero para eso la temperatura del Pacífico Central debe superar los 2 grados de temperatura. Hoy no estamos en esa instancia”.

Asimismo, respaldó sus declaraciones en los informes elaborados por el especialista e Ingeniero Hidrólogo, Juan Borús, exintegrante del Instituto Nacional del Agua (INA). Según detalló Daydé, los indicadores señalan potenciales precipitaciones y probables crecidas, pero en absoluto justifican el pánico.

Al respecto, aclaró que la lectura del hidrómetro local -situada por encima de los 3,50 metros- representa la altura normal que requiere Victoria para mantener la dinámica de las islas, la pesca y la producción ganadera. "Venimos de acostumbrarnos a ver un puerto seco, por eso la normalidad hoy asusta y alimenta el sensacionalismo de sectores con intereses económicos", aseveró.

Relevamiento de recursos y limpieza de cuencas

Ante la eventualidad de copiosas lluvias y vientos asociados a la variabilidad climática, la Dirección de Protección Civil encabezó una reunión operativa para confeccionar un mapa de riesgo real y un inventario de recursos disponibles entre todas las entidades locales.

En ese marco, Daydé alertó sobre la vulnerabilidad que presenta la infraestructura urbana si no se realizan mantenimientos de fondo. “La experiencia del 2007 nos enseñó que la mayor debilidad está en el escurrimiento del agua de lluvia. Necesitamos que la Provincia o la Nación nos presten maquinaria para realizar la limpieza de las cuencas de El Ceibo, cuenca de Ezpeleta y Zanja de Joti. Ese pedido ya fue presentado y lo rechazaron en una primera instancia, pero debemos insistir porque es vital para garantizar un rápido drenaje”, remarcó.

En relación a la conducta ciudadana, el titular del área sostuvo que personal municipal trabaja en la desobstrucción de los desagües y zanjones, aunque lamentó la falta de compromiso de algunos vecinos: “Muchas veces se saca basura que nosotros mismos tiramos irresponsablemente y después reclamamos que limpien”.

Por otro lado, apuntó contra los servicios de telefonía e infraestructura privada por la falta de respuestas rápidas ante emergencias, revelando que se intimó a la empresa Telecom a establecer una vía de reclamo directa para evitar el colapso de las comunicaciones durante eventos severos, especialmente de los 0800.

Plan de evacuación alternativo

Consultado sobre la logística en caso de tener que albergar a familias afectadas por la acumulación de agua, Daydé reafirmó una postura operativa que busca romper con viejas prácticas asistenciales.

“Siempre he sido un defensor de no utilizar escuelas, clubes ni iglesias como centros de evacuados. Esas instituciones tienen que seguir cumpliendo su función social. En caso de traslados, priorizamos la contención con familiares, amigos o los centros comunitarios municipales, como los refugios del Cuarto y Quinto Cuartel, que tienen capacidad suficiente”, explicó.

Finalmente, el funcionario valoró la predisposición y el compromiso manifestado por los representantes de la comunidad que integran la mesa de emergencia, apelando a la responsabilidad colectiva a la hora de compartir contenidos en plataformas digitales: “Hoy todos nos hemos convertido en prensa con nuestros teléfonos móviles. Antes de repostear o divulgar información alarmista, tenemos la obligación de verificarla para dar tranquilidad a la población”.