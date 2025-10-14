El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos y candidato a Diputado Nacional por la lista del radicalismo entrerriano, Darío Schneider, mantuvo un importante encuentro con el referente de la UCR, Mario Negri, en un claro respaldo a la campaña legislativa provincial.

​La reunión se produce a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, donde se definirá la renovación de bancas nacionales.

El apoyo de Negri, un político de vasta experiencia legislativa y oriundo de Lucas González (Entre Ríos), a la lista que integra el radicalismo entrerriano sella un gesto de unidad partidaria.

​Palabras de Schneider sobre el Apoyo de Negri

​Schneider destacó la importancia de contar con un líder de la trayectoria de Negri, resaltando el valor de su aporte:

​"Me reuní con Mario Negri. El apoyo a esta elección y al Radicalismo de Entre Ríos es una inmensa alegría y responsabilidad para mí. Su experiencia, honestidad y generosidad será fundamental para el proceso legislativo nacional. Gracias por tu apoyo a la lista que integra el radicalismo entrerriano de cara a estas elecciones del 26 de octubre," afirmó el Ministro.

​Compromiso con la Gestión Provincial de Frigerio

​La lista que integra el Radicalismo de Entre Ríos, y de la cual Darío Schneider es candidato, busca obtener una fuerte representación en el Congreso para brindar el respaldo necesario a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y a la agenda de transformaciones que impulsa el Gobierno Provincial.

​El objetivo es consolidar un bloque legislativo que garantice estabilidad política y la capacidad de diálogo necesaria en el ámbito nacional para impulsar leyes que beneficien directamente a la provincia de Entre Ríos, priorizando la defensa de la gestión y los intereses de los entrerrianos.