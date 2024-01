Crespo (Paralelo 32).- En diálogo con Paralelo 32 el intendente Darío Schneider, quien en estas elecciones generales obtuvo el 61,37% de los votos; dijo que “Tanto esfuerzo y tanto trabajo, no solamente en la campaña sino en todos los años de gestión; ese esfuerzo puesto del equipo que me acompaña, y que siempre ha dado lo máximo, que se pueda coronar con una elección y un triunfo como el que tenemos hoy, realmente nos llena de orgullo y de satisfacción; así que no tengo más que palabras de agradecimiento a los crespenses que han acompañado este proyecto no solamente hoy, sino que lo hacen todo el tiempo. Y poder tener estos resultados también nos ayuda a seguir adelante y fortalecernos como grupo político. Así que nada más que palabras de agradecimiento a los crespenses por el apoyo; y acá ganamos todos. Gano la ciudad de Crespo que apuesta al trabajo, al desarrollo, al esfuerzo, y eso es lo que nosotros ponemos todos los días”, y finalmente agregó que “esto me llena de responsabilidad para lo que queda, pero seguiremos trabajando con denuedo”.

Con el 100% de las mesas escrutadas en Crespo, asistió el 82,07% de los electores a sufragar. El 61,37% de los votos los obtuvo la fórmula de Cambiemos, Darío Schneider – Miguel Bernz; mientras que el 38,63% de los votos fue para la fórmula de Creer Entre Ríos (PJ), Luis Hartmann – Elbio Schaab.