Victoria.- Se presentó en la ciudad la lista Cambio Radical Nro. 301, encabezada por el Arq. Rubén Darío Schneider, intendente de Crespo, quien participará como precandidato a presidente del Comité Provincial en las elecciones internas pautadas para el próximo 16 de abril. El acto fue acompañado por afiliados, simpatizantes y público en general, quienes hablaron sobre el rol del radicalismo en la provincia.

Sobre las postulaciones para la precandidatura para la intendencia y la interna, dijo que es un tema que “cada localidad debe resolver hacia adentro”. Además, dijo que ve al partido movilizado y que desde el comité provincia se va a acompañar las decisiones que el partido local tome.

La política como herramienta

Schneider habló con Paralelo 32 y destacó la importancia de la política como herramienta para cambiar la realidad. “Nosotros estamos dando este debate interno en el radicalismo y recambio de autoridades partidarias en toda la provincia. La idea es fortalecer el partido en el ámbito provincial. Yo creo que la democracia se sustenta a través de los partidos políticos y son éstos los que tienen que dar contenido y sentido a la democracia”, dijo.

“Sabemos que hoy la ciudadanía tiene una opinión no muy buena de los políticos en general, pero nosotros hoy estamos proponiendo una renovación de dirigentes en el ámbito provincial del partido radical, sustentada en gestión y trabajo político, y que tiene el reconocimiento y el aval de nuestros vecinos. A través de la política se puede transformar lo que queremos poner en valor a mediante este debate político que estamos llevando adelante”, señaló.

En este orden, añadió: “Más allá del cambio de autoridades, estamos hablando sobre qué rol va a cumplir el partido radical en los desafíos electorales que vienen. Nosotros debemos tener un partido radical empoderado, movilizado y activo. Y esto es lo que se ha generado en todos los comités de la provincia”.

Sobre esta misma tónica, continuó: “La política es una activad absolutamente noble que hace falta para transformar la realidad, la corrupción es otra cosa. El problema son algunos políticos, no la política. En general, el radical que ha cumplido función pública puede salir a la calle con la frente bien en alta. No tenemos nada que ocultar y eso también es un valor dentro de lo que es el radicalismo. La corrupción hoy desborda por todos lados y los radicales podemos mostrar otra cosa distinta con gestión y acción política”.

El desarrollo comunitario

Por último, Schneider se refirió al camino que está transitando Victoria en cuanto al desarrollo del parque industrial, algo de lo que conocen muy bien en Crespo. “Veo muy bien a Victoria, conozco todos los esfuerzos que hace el intendente para sacarla adelante. Me parece que Victoria ha progresado mucho en este tiempo y que ha elegido un buen camino. Nuestra visión es invertir los recursos para que lleguen a la ciudad para mejorar la calidad de vida de la gente. Totalmente distinto de lo que pasa en la provincia, donde el 97 por ciento del presupuesto se va en gastos fijos y sólo un 3 por ciento va a inversiones, por eso Entre Ríos va para atrás y no para adelante como Santa Fe, Córdoba y Corrientes. Ésas son las cosas que tenemos que revertir. Yo veo que en Victoria, aunque haya cosas que mejorar como en Crespo, se eligió el camino correcto y se trabaja para mejorar la calidad de vida pensando en el desarrollo integral de la comunidad. Hoy los municipios invertimos fuertemente en salud y educación, porque la provincia no da las respuestas necesarias”, concluyó.