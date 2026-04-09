En una entrevista realizada por la conductora Mariana Rupp en el programa La Hora Dorada, el docente jubilado Darío López compartió su historia de vida y el proyecto comunitario que impulsa desde hace una década en la ciudad de Crespo, donde a través del deporte promueve valores, contención y encuentro entre niños y adolescentes.

López, profesor de educación física retirado tras más de 30 años de servicio en la escuela N° 103 de Puerto Las Cuevas (departamento Diamante), encontró en su jubilación un nuevo propósito: seguir vinculado con los chicos, pero desde un espacio más libre, recreativo y profundamente humano.

Un proyecto que nació del juego

Todo comenzó de manera espontánea, cuando tras jubilarse en 2015 empezó a reunirse con algunos chicos en el llamado “Campito Yapeyú”. Lo que en un principio eran encuentros informales entre vecinos fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en un espacio que hoy convoca a más de 130 chicos.

“Esto no es una escuelita, ni una fundación, ni una organización. Es una amistad que nace a través del deporte”, explicó López durante la entrevista.

El eje de la propuesta es el fútbol recreativo, sin competencias ni exigencias formales. “Es como el picadito de barrio de toda la vida”, describió. Allí, los chicos juegan, comparten y se integran sin presiones, en un entorno que prioriza el disfrute por sobre el rendimiento.

Un espacio de contención y valores

Más allá de lo deportivo, López destacó que el objetivo principal es brindar un lugar de pertenencia. “Los chicos necesitan estar ocupados en algo, pero también necesitan confiar en alguien”, señaló.

En ese sentido, el espacio funciona como un ámbito de contención, especialmente para aquellos que atraviesan situaciones familiares complejas. A través del juego, se fomenta la convivencia, el respeto y la responsabilidad.

“El comportamiento de ellos es la imagen del grupo. Siempre les digo que hagan las cosas bien”, afirmó.

Además, el proyecto incorpora acciones solidarias y educativas, como la recolección de latas para reciclar y luego compartir lo obtenido en golosinas o meriendas. También organizan encuentros donde cada niño lleva un regalo para intercambiar, promoviendo la generosidad y el compañerismo.

Una historia atravesada por la gratitud

Durante la conversación, López remarcó que su vocación de servicio está profundamente ligada a su propia historia. Proveniente de una familia humilde —“somos 17 hermanos”, contó—, recordó a las personas que lo ayudaron a estudiar y salir adelante.

Desde un vecino que insistió para que continuara el secundario hasta quienes le facilitaron libros o recursos, cada gesto dejó una huella que hoy busca devolver.

“Lo mío es agradecimiento y devolución”, expresó. “Alguien me ayudó a mí, y hoy yo quiero hacer lo mismo con otros”.

Un compromiso que se renueva cada día

Con 67 años y aún activo en cada encuentro, López no sólo coordina las actividades, sino que también juega con los chicos, generando cercanía y ejemplo.

El proyecto, que ya lleva más de 10 años, funciona de lunes a viernes por la tarde, con el apoyo de la Municipalidad de Crespo y la colaboración de familias que aportan alimentos o acompañamiento.

“El objetivo es que sean buenas personas. Que ayuden en su casa, que respeten, que no fallen a sus padres”, resumió.

Más que fútbol

En un contexto donde las pantallas y el aislamiento ganan terreno, la propuesta de Darío López aparece como una alternativa concreta para recuperar el valor del encuentro.

“Si logramos que por una hora y media dejen el celular y compartan con otros, ya es una alegría”, señaló.

La entrevista dejó en claro que, lejos de buscar reconocimiento, su motivación es simple y profunda: “Que los chicos sean felices”.

Con una filosofía basada en el compromiso, la empatía y la gratitud, Darío López se ha convertido en un referente silencioso de su comunidad, demostrando que pequeñas acciones sostenidas en el tiempo pueden generar un impacto significativo en la vida de muchos.