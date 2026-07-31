Crespo- El Pastor Darío Dorsch, quien desarrolló su ministerio en la Congregación Evangélica Crespo de la IERP entre 2013 y 2021, fue ‘instalado’ oficialmente el domingo 12 de julio en la comunidad de “Dr. Raúl Peña” de la IERP en Paraguay.

La celebración reunió a fieles, autoridades de la Iglesia y representantes de distintas congregaciones. Posteriormente, más de 400 personas participaron de un almuerzo comunitario.

Durante el culto, Dorsch compartió un mensaje centrado en la gratitud, invitando a reconocer el trabajo, la familia y las bendiciones cotidianas como dones de Dios, y a expresar esa gratitud mediante el servicio y la solidaridad.

La ceremonia estuvo encabezada por la Pastora Distrital Rufina Rapp, quien presidió el acto. Vale recordar que, tras su paso por Crespo, Dorsch continuó su labor pastoral en Jardín América (Misiones), entre 2021 y comienzos de 2026. Desde marzo de este año desarrolla su ministerio en Paraguay y con esta celebración, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata confirmó oficialmente su servicio al frente de la congregación de Raúl Peña.

Raúl Peña, el lugar

“Es una ciudad chica, que se encuentra sobra la Ruta Sexta, que va desde Encarnación hasta Ciudad del Este. Es una franja de casi 500 kilómetros donde, a partir del ’77, a través de una ley del Gobierno de Paraguay, se permitió que brasileros compraran tierras. A partir de ese momento hubo toda una inmigración de gente de ese país que vino, algunos comprando mucho, otros 50 o 100 hectáreas”, explicó a Paralelo32.

“En esta localidad donde estoy son todos brasileros. Los paraguayos viven en otros pueblos cercanos, pero no en esta localidad específicamente. Aquí se habla portugués y algunos ‘portuñol’. Ya hay generaciones de nacidos en Paraguay, pero el idioma fuerte es el portugués, con el que nos comunicamos. Las celebraciones las hago en español con algunos giros idiomáticos de portugués. Lo manejo bastante bien porque me tocó viajar mucho a Brasil o trabajar con la Iglesia de allá”, agregó.

“Tengo cuatro comunidades, distantes entre 40 y 50 kilómetros cada una de donde estoy yo, en Raúl Peña, que es la sede y tiene la Casa Pastoral, un templo y salón grande, la casa del cuidador y el predio, que es una manzana entera, siendo el 30% árboles nativos. Sí hay que decir que con aquella migración que desarrollaron talaron un monte que había, bajándolo para plantar soja fundamentalmente, y actualmente trigo y maíz también”, agregó.

El paso por Misiones

“Misiones es una provincia que aprecio, fue mi casa después de Entre Ríos, el lugar que adopté para vivir cinco años esta vez y quince años la anterior, ya que yo arranqué mi Pastorado en Ruiz de Montoya, Misiones, estando allí quince años. Siguieron los ocho años en Crespo y cinco años posteriores en Jardín América, también de Misiones”, explicó Darío.

Planteó que “En esta congregación paraguaya necesitaban un Pastor, hacía mucho que no lo tenían, y decidí presentarme. En marzo comencé mi tarea y el 12 de julio se hizo la ‘Instalación’, acto protocolar del cual participa toda la comunidad, viniendo representantes de localidades aledañas y ministros de todo el país que se acercaron para ser parte de una celebración emotiva, porque la persona que está a cargo es alguien a quien conocí en mi paso por Misiones, siendo ella muy pequeña. La ‘confirmé’, ella después se fue a estudiar Teología y hoy es Pastora Distrital, siendo la que me ‘instaló’ en Raúl Peña. Se hizo la celebración y hubo después una fiesta donde la pasamos bien”.

Desafíos en esta nueva etapa

“El desafío más grande es reconstruir las cuatro comunidades, por todo el tiempo en el que no hubo Pastor. Es un trabajo ‘de hormiga’, mucha visita, conocer a la gente, amigarse, estar al lado de ellos. En estos cuatro meses veo ya resultados, noto entusiasmo en muchos, se van creando vínculos y relaciones”, opinó Dorsch.

“En lo edilicio, quiero lograr mejoras que no se venían haciendo, incentivar a la gente a participar no solo de los cultos sino de todas las actividades de la Iglesia. Quiero movilizar a la gente porque venimos de una institución que estuvo parada durante algunos años”, agregó.