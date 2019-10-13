Crespo.– El martes 15 de octubre, a partir de las 8:30, se realizará una capacitación gratuita para PyMes Alimentarias en el edificio Nido Dr. Adolfo Goldemberg. Se trata de la jornada “Cómo Exportar Alimentos», que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dicta en cinco puntos del país a través de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), con el objetivo de continuar, a través del convenio de colaboración celebrado al inicio del año, la internacionalización de los productos argentinos.

Forma parte de las actividades desarrolladas por el Programa Nacional de Escuelas de Negocios para PyMEs Agroalimentarias y el de Capacitaciones para mejorar la competitividad exportadora de las pymes argentinas. Se realiza bajo el slogan «Sos Pyme de alimentos, podés ser parte del supermercado del mundo», orientado a mejorar las capacidades exportadoras, a través de modelos de formación profesional empresaria.

Los cupos son limitados y los interesados deberán inscribirse previamente en el link http://www.alimentosargentinos.gob.ar/formularios/apMxgA5845eBPkEHHrwteJCGSGP8aY4f

La exposición estará a cargo de un reconocido especialista internacional, Francisco Fariña, experto en servicios de Comercio Exterior.

Entre los temas a desarrollar, se destacan el proceso comercial de exportación de los alimentos, herramientas de promoción presencial, herramientas de promoción digital y operativa de exportación.

Mayor información: e-mail: [email protected] / [email protected] – Tel: 4349-2026/2356