El artista crespense Daniel Wendler volverá a su ciudad natal para presentar su innovador espectáculo “Das ist kein konzert” (¡Esto no es un concierto!), una propuesta que combina música de cámara y danza contemporánea para invitar al público a redescubrir obras de los siglos XIX y XX. La función tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, a las 20:30, en el Salón Municipal (25 de Mayo 943).

Wendler llegará acompañado por el pianista bonaerense Damián Báez, con quien recorrerá un repertorio que dialoga con el universo del lied. A través de composiciones de Schubert, Schumann, Strauss, Fauré, Debussy, Guastavino y Obradors, la dupla propone una experiencia escénica donde música y movimiento confluyen, resignificando piezas clásicas para piano y voz desde un enfoque performático actual.

Entradas y reservas

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en las cajas municipales, de lunes a viernes de 7:00 a 12:00. También es posible realizar reservas comunicándose al 343 4761109.

Un artista crespense con trayectoria internacional

Nacido en Crespo y radicado actualmente en Berlín (Alemania), Daniel Wendler ha construido una carrera versátil que lo ha llevado a escenarios de diferentes partes del mundo. Formado como músico clásico (guitarra), actor y bailarín en instituciones como la Universidad Nacional de las Artes, el Teatro San Martín y los conservatorios Constancio Carminio y Manuel de Falla, ha complementado su desarrollo artístico con estudios de canto junto a Silvia Meuli, el barítono Víctor Torres y, recientemente, Nena Brzakovic.

Su formación abarca un amplio abanico expresivo: ópera, teatro clásico, danza contemporánea, yoga, música barroca, guitarra clásica y múltiples experiencias como director, coreógrafo y docente. Esta diversidad se refleja en los escenarios donde se ha presentado, entre ellos el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, el Théâtre National de Chaillot, la Opéra de Dijon, la Grande Halle de la Villette, la Cité Musicale de Metz, el Teatro Municipal do Porto, el Berliner Festspiele, el Concertgebouw, el Kunstenfestivaldesarts, el Wiener Festwochen, el O. Festival, el Teatro Central de Sevilla y la Comédie de Genève, entre otros.

Desde 2020 forma parte, como cantante y bailarín, de la producción multidisciplinaria “Tumulus”, dirigida por François Chaignaud junto al conjunto Les Cris de Paris. En 2023 estrenó su propio proyecto “¡Das ist kein Konzert!”, la performance que ahora trae a Crespo y que fusiona repertorio de música de cámara con danza contemporánea. Actualmente continúa colaborando como solista e intérprete con diversos ensambles y compañías.