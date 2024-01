Crespo– El artista local Daniel Wendler, uno de los doce argentinos elegidos de la coréografa francesa Mathilde Monnier para integrar el elenco de bailarines que interpreta la coproducción francesa argentina de teatro danza “El baile”, estrenada en Angers (Francia) en junio de este año, continúa de gira por Europa.

La obra inspirada en un clásico de teatro francés Le bal, que recrea aspectos de la mitología Argentina con el tango, malambo, chacarera, cuarteto, bailes, fútbol, el rock y la protesta a través de escenas de baile no habladas; lleva adelante su tercer tour, en una gran gira con presentaciones en diferentes teatros y ante numeroso público. “Una de las más significativas –dijo Wendler a Paralelo 32 esta semana- fueron las cuatro funciones en la sala Jean Villar del Theatre National Chaillot, ante 1.200 personas cada vez, lo cual fue una gran experiencia”. La sala Jean Villar es de las tres salas con que cuenta el teatro ubicado cerca de la Torre Eiffel de París, la de mayor capacidad.

En el marco de esta gira, el 25 de noviembre se realizó una jornada denominada «L’artiste et son monde» en el Foyer del teatro, frente a la emblemática Torre Eiffel y se difundió como una oportunidad única del público para descubrir las pasiones, forma de crear y la visión de Mathilde Monnier de la danza y el mundo; particularmente vinculado a su último trabajo “El Baile”. En la ocasión el artista crespense brindó un breve concierto sobre música argentina, en horas del mediodía. “Decidí interpretar un repertorio bastante ecléctico compuesto por zamba, vals, tango, chamamé canción, chacarera; a fin de pincelar ciertos paisajes musicales que implícita y explícitamente nos interpelan y nos construyen en la idea de argentinidad”- comentó el entrevistado.

El musical improvisado del multifacético Daniel Wendler, licenciado en actuación, bailarín y cantante, “no fue un espectáculo en sí mismo, fue un concierto breve en el marco de la jornada”- aclaró.

Mientras tanto sigue a un ritmo vertiginoso con ensayos y actuaciones en El Baile, ocupando un muy bien ganado espacio. “Nunca imaginé dar un concierto en el Chaillot, pero en cierta medida, no hubo nada que no haya estado preparado y deseado desde el día a día”- dice sobre esta oportunidad.

Cuando le preguntamos si alguna vez soñó lo está viviendo este último año, el artista respondió “Soy bastante más terrenal. No sé si te podría decir que soñé esto. Tengo desde muy chico un amor muy grande por lo que hago y desde siempre lo he asumido con mucha responsabilidad, supongo que algo de eso me han enseñado Estela y Pancho, mis padres. Creo que las cosas que uno desea se alcanzan si uno las desea y trabaja por ellas. No hay muchos más secretos”- concluyó.

https://www.facebook.com/danywendler/videos/1625242330847281/