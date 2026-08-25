El dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, destacó el rol que tendrás las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del futuro del país a la par que pidió medidas concretas para el sector, que atraviesa una crisi profunda con el cierre de decenas de empresas cada semana.

Durante el discurso de apertura del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se lleva a cabo en La Rural entre el 25 y el 27 de agosto, dijo: “Hay que remarcar la palabra consenso. Porque el objetivo es debatir, consensuar, las políticas públicas y privadas que necesita la industria para crecer”.

Luego, dijo: “Argentina tiene una oportunidad única que tiene que ver con un gran desarrollo que tiene todo el sector energético. Pero donde una parte de toda la industria no está integrada por una cuestión de competitividad”.

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Sin embargo, sostuvo, el futuro podría ser próspero: “Tenemos una Argentina con un superávit, vamos a llegar a exportaciones por más de 100 mil millones, es decir, estamos bien. Pero tenemos un sector que no puede acompañar esas exportaciones. Por eso es importante el debate. Es importante la discusión. Es importante el consenso”.

“Porque necesitamos ir por el camino de la competitividad. Y esto lo podemos lograr. Las grandes empresas vienen a invertir en un país con futuro. Y en ese futuro no podemos estar las pymes industriales fuera. Tenemos que estar integradas. Por eso es fundamental la discusión con el Estado, con los legisladores, con quienes vamos a discutir qué necesitamos”.

Dentro de las medidas que el sector necesita, Rostao dijo: “Necesitamos una policía industrial a futuro, que nos permita competir, crecer, acompañar este desarrollo energético. Recuerdo que el problema de Argentina era que los inversores no podían invertir porque no había energía. Hoy contamos con energía, tenemos un futuro”.

“Por eso es que creemos importante llevar a cabo discusiones en este congreso, porque necesitamos medidas concretas como la emergencia productiva, laboral. Entendemos que es fundamental que las grandes empresas reciban los RIGI e inviertan, porque esto va a derramar. Pero tenemos que estar integrados, seguir aportando”, añadió.

Y dijo: “No podemos dejar de bajar los brazos. Y tenemos que confiar en que Argentina va a cambiar por las pymes industriales. Por eso, en esta época tenemos más de 400 empresas apostando, invirtiendo. Porque saben que la Argentina va a salir adelante”.

Finalmente, dijo: “Decimos que nos comprometemos a no despedir más gente, a producir, para eso necesitamos sacar este peso tan grande que tienen las pymes: el endeudamiento. Es el endeudamiento de la falta de ventas, de competitividad. Tenemos que solucionar ese problema”.

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“Tenemos que frenar los embargos por un año. Por eso es que han aumentado un 230 por ciento los concursos preventivos en las pymes. Porque ante la falta de ventas se provoca esto. Pero Argentina va a salir adelante y tenemos que confiar en que la vamos a sacar adelante juntos”, precisó.

Y concluyó: “Esto se soluciona con el diálogo, sacando leyes para avanzar en estos cambios que estamos pidiendo. Sin lugar a dudas, estamos confiados y entendemos que hay ganas: las pymes estamos, no bajamos los brazos”.