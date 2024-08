El ex titular de Vialidad Nacional Distrito Entre Ríos y ex diputado provincial, Daniel Koch, habló recientemente sobre su transición hacia el ámbito privado y su continua implicación en la política y el deporte. Desde que dejó su cargo en el organismo vial, Koch ha estado dedicado a la construcción, aunque sigue involucrado en la política y en la gestión deportiva. "Lo mío es la construcción, pero siempre pendiente de lo político y sigo gestionando como dirigente deportivo, lo que me abre un montón de puertas en distintos lugares", afirmó.

Koch subrayó la importancia de mantener el diálogo con todos los sectores políticos, destacando su buena relación con el actual gobernador Rogelio Frigerio y otros miembros del gabinete, algunos de los cuales son amigos de muchos años. "En la vereda de enfrente no es un enemigo, es un adversario político, pero eso no quiere decir que uno no tenga buen diálogo", dijo.

Relaciones y gestión deportiva

El ex diputado también se refirió a una fotografía en la que se lo ve junto a Daniel Scioli, Secretario de Deportes de la Nación, y Alfredo De Angeli, Senador Nacional por Entre Ríos. Koch destacó su larga relación con Scioli, mencionando su colaboración en varias iniciativas a lo largo de los años, incluyendo la provisión de una prótesis para un niño. "Hoy como Secretario de Deportes es el que tiene la llave para muchos programas, entonces aproveché para ir a visitarlo", explicó. Asimismo, recordó su relación con De Angeli desde los tiempos en que trabajaron juntos en Unión por Entre Ríos.

En cuanto a su compromiso con el deporte, Koch expresó su deseo de seguir trabajando en este ámbito, que considera libre de banderías políticas. Anunció su participación en próximos eventos deportivos y culturales, como la Fiesta del Adobe y la Fiesta del Pollo al Disco, que se llevarán a cabo en Nogoyá.

Conocido por su pasión por el deporte, destacó la importancia de este para la formación de los jóvenes. "Creo que hay que trabajar mucho por el deporte y cuando la clase obrera más nos necesita es hoy, donde tenemos que contener a cada uno de los chicos y formar individuos a través de la práctica del deporte", comentó.

Posicionamiento político y el futuro del peronismo

Firme en su apoyo a Sergio Massa, el entrevistado se declaró "Massista desde hace muchísimos años" y reiteró su lealtad al líder político, diferenciándose del Kirchnerismo. "Soy peronista, no Kirchnerista", aclaró.

Sobre el futuro del peronismo, tanto en Entre Ríos como a nivel nacional, el nogoyaense reconoció la reciente derrota electoral pero insistió en que el peronismo sigue siendo una "filosofía de vida". "Es importante para el peronismo poner ‘las barbas en remojo’ y que cada uno se haga cargo de los errores que cometimos, por algo perdimos una elección y por algo la gente nos perdió la credibilidad", reflexionó.

Seguidamente subrayó la necesidad de autocrítica dentro del partido y abogó por la unidad y la reorganización de cara a las próximas elecciones. "Debemos tomarnos en serio y hacernos un mea culpa puertas hacia adentro para ver cómo salimos posicionados para el 2025 y 2027", afirmó.

Respecto al gobierno provincial de Rogelio Frigerio, Koch elogió su firmeza y la inteligencia de su equipo, destacando las raíces peronistas de varios de sus integrantes. "Hay un gobierno de Rogelio Frigerio que está firme y que su imagen es alta", comentó a Debate Abierto.

En cuanto al gobierno nacional de Javier Milei, fue crítico y señaló que aún le falta experiencia en el ejercicio del poder. "Lo vemos chocando todos los días con distintos actores, tiene idas y vueltas que no es bueno para un país", afirmó, expresando su preocupación por la falta de un proyecto de gobierno claro.