La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, anunció los resultados del Premio Literario Provincial “Juan L. Ortiz” – Edición 2025, una de las distinciones más relevantes para la poesía entrerriana contemporánea.

El primer premio fue otorgado a Daniel González Rebolledo, de Gualeguay, por una obra que el jurado destacó por su profundidad expresiva, su sensibilidad y su oficio poético. El segundo premio correspondió a Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú), mientras que el tercer lugar fue para Sofía González (San Salvador).

El jurado, integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan, valoró la calidad general de los trabajos presentados y expresó en su dictamen:

“Tras un amable e intenso debate se llegó a un consenso unánime sobre cinco trabajos, que, por su modo de abordar la temática propuesta por las bases, por la dignidad del lenguaje, por la invención verbal y, en general, por el dominio del arte, nos parecieron a la altura de lo que un concurso de esta naturaleza supone.”

Además, se otorgaron menciones a Daniel Gustavo Pessarini (Federación) y Ernesto Mario Massimini (Paraná), mientras que la tercera mención fue declarada desierta.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes 31 de octubre a las 18 horas, en la sede de la Biblioteca Provincial, en la ciudad de Paraná. El evento coincidirá con el 51° aniversario de la institución, y será una oportunidad para celebrar la palabra poética, la trayectoria de los autores distinguidos y el compromiso de la Biblioteca con la difusión de la literatura entrerriana.

El Premio Literario Provincial “Juan L. Ortiz” busca promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores de Entre Ríos, fortaleciendo el campo literario local y generando nuevos espacios para la creación y el intercambio cultural.

Desde su creación, este certamen se ha consolidado como un punto de encuentro entre generaciones de escritores, homenajeando la figura de Juan Laurentino Ortiz, referente esencial de la poesía argentina del siglo XX, cuya obra continúa inspirando a las voces actuales de la provincia.