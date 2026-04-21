Durante la charla, Giosa repasó aspectos de su vida personal y profesional, así como el proceso que lo llevó a escribir Hackeando la vida y El futuro no es mañana, es ayer, dos obras que abordan experiencias propias, reflexiones sobre la sociedad actual y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

El autor agradeció la invitación al programa y destacó el valor de la comunicación como herramienta social. “Emprender en la comunicación es un servicio a la comunidad. Nos informa, nos acompaña y nos permite conocer otras realidades”, expresó.

En relación con su primer libro, explicó que surge como una forma de plasmar vivencias personales y reflexiones sobre los desafíos de la vida. “Hackear la vida es desafiarla, animarse a hacer lo que uno siente, más allá de los tiempos o las circunstancias”, señaló. La obra propone una narrativa cercana, pensada para que cualquier lector pueda sentirse identificado con las historias.

Por otro lado, El futuro no es mañana, es ayer presenta un enfoque más técnico y reflexivo, donde se abordan temas vinculados a la tecnología, la educación y los cambios sociales. “No es un libro pro tecnología, es un libro pro ser humano”, sintetizó.

Giosa también compartió el origen de su impulso para escribir, atravesado por una experiencia personal crítica: una prolongada internación en terapia intensiva durante la pandemia de COVID-19, que dejó secuelas cognitivas y lo llevó a replantearse su forma de recordar y narrar su historia.

Además, destacó su vínculo con Crespo, ciudad que eligió como propia tras radicarse allí. “Crespo me adoptó. Encontré valores, comunidad y un lugar donde puedo caminar tranquilo”, afirmó, remarcando la importancia de la convivencia y el sentido de pertenencia.

Durante la entrevista, también reflexionó sobre la educación, su vocación docente y la necesidad de transmitir valores a las nuevas generaciones. “Elegir algo que sabés que no es rentable, pero que te gusta, es uno de los mayores desafíos”, sostuvo.

Finalmente, el autor adelantó nuevos proyectos, entre ellos la continuidad de Hackeando la vida y un ensayo vinculado al uso de inteligencia artificial para reconstruir memorias y relatos personales.

La participación de Giosa en La Hora Dorada permitió acercar su obra al público local y regional, en una conversación marcada por la reflexión, la experiencia personal y el valor de animarse a compartir historias propias.