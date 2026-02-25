Nogoyá.- El periodista Daniel Enz anunció el lanzamiento de su obra número 20, nuevamente una obra literaria del paranaense tiene como epicentro de la historia la ciudad de Nogoyá. Ahora un extenso trabajo de investigación que reconstruye los sucesos ocurridos en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo. El libro, que verá la luz en el mes de marzo, cuenta con más de 300 páginas y 18 capítulos que profundizan en la trama revelada originalmente en 2016.

La investigación de la revista Análisis, que en su momento derivó en una causa judicial de oficio y la posterior condena de la madre superiora Luisa Toledo, es el eje central de este relato. Según explicó el autor en sus redes sociales, este trabajo demandó un esfuerzo significativo de recopilación de testimonios y documentos sobre lo que ocurría intramuros en el convento de nuestra ciudad.

Este lanzamiento editorial se produce en un momento de particular expectativa sobre el tema, ya que coincide con los preparativos para el estreno de la serie "Cautiva". Esta producción audiovisual, también basada en los hechos ocurridos en el carmelo de Nogoyá, promete renovar el debate público y dar visibilidad nacional a una de las investigaciones periodísticas más resonantes de los últimos años en la provincia.

Daniel Enz, fundador de la revista Análisis y director de diversos medios de comunicación, ha sido premiado internacionalmente por este trabajo. En 2016, recibió una mención especial del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (IPYS) precisamente por el caso Nogoyá. Con este nuevo libro, el periodista busca consolidar un registro histórico detallado de la causa que conmovió a la comunidad local y trascendió las fronteras de Entre Ríos.