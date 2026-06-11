El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, se pronunció a favor del proceso de reforma previsional que actualmente se debate en la provincia y consideró que existe una oportunidad política que no debería desaprovecharse para avanzar en cambios estructurales dentro del sistema.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó el especialista en materia previsional, quien tuvo a su cargo la conducción del organismo durante distintas gestiones justicialistas y participó en la elaboración de diversos proyectos vinculados al régimen jubilatorio provincial.

Según señaló, el debate actual reúne condiciones que pocas veces se presentan para abordar una problemática que, a su entender, lleva décadas sin resolverse de manera integral.

“Entre Ríos llega tarde a esta discusión”

Elías sostuvo que la provincia viene postergando desde hace años una reforma de fondo del sistema previsional y recordó que intervino en la elaboración de cinco proyectos desde finales de la década de 1990.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, afirmó.

En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política de avanzar con el tema y valoró tanto la postura del gobernador Rogelio Frigerio como el trabajo técnico realizado por la Caja de Jubilaciones para analizar la situación financiera del organismo.

Antecedentes de una discusión de larga data

Durante sus declaraciones, recordó que el primer anteproyecto en el que trabajó fue presentado en diciembre de 1997 durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

Posteriormente, participó en nuevas iniciativas impulsadas durante las gestiones de Sergio Urribarri y también colaboró en la elaboración de otro proyecto durante el gobierno de Gustavo Bordet.

A su juicio, algunas de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema previsional podrían haberse mitigado si parte de aquellas propuestas hubieran sido implementadas oportunamente.

Asimismo, recordó que el propio Bordet había planteado en 2020 la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja, reconociendo la importancia de encarar una discusión de fondo sobre el régimen jubilatorio.

Cambios en la edad jubilatoria y las pensiones

Si bien manifestó algunas observaciones respecto de aspectos puntuales del proyecto actualmente en tratamiento, Elías respaldó varios de sus ejes principales.

Entre ellos mencionó la necesidad de revisar la edad jubilatoria y reformular el esquema de pensiones, medidas que consideró necesarias para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, sostuvo.

Un esfuerzo compartido

El ex titular de la Caja señaló además que cualquier proceso de reforma requerirá aportes de distintos sectores para alcanzar un equilibrio sostenible en el tiempo.

En ese marco, planteó que los esfuerzos deben distribuirse de manera progresiva, contemplando la capacidad de cada sector para contribuir a la sostenibilidad del sistema.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Las declaraciones de Elías se suman al debate que actualmente se desarrolla en Entre Ríos en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que genera posiciones diversas entre sectores políticos, sindicales, empresariales y especialistas vinculados al sistema jubilatorio provincial.