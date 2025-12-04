La memoria de Diego Armando Maradona será el eje de un encuentro de alto interés para la comunidad de Hernández. El próximo sábado 13 de diciembre, el reconocido biógrafo y periodista deportivo, Dani Arcucci, visitará la localidad para llevar a cabo una doble celebración: por un lado, se conmemorará el primer aniversario de la inauguración del imponente mural en mosaiquismo que honra a Maradona y, por otro, presentará el libro “Jamás me voy a olvidar”. La obra ofrece un testimonio íntimo donde el mismo Diego narra los pormenores de la gesta histórica del Mundial de México '86, desde los detalles de la concentración hasta el triunfo final en el Estadio Azteca.

Desde el municipio de Hernández, definieron que la visita de Arcucci promete ser un acercamiento privilegiado para entender a Diego Maradona más allá de la cancha.

Durante 34 años y 11 meses Maradona como protagonista y Arcucci como interlocutor fueron forjando su vínculo: “Que me etiqueten como el narrador de Maradona me da mucho orgullo. Que me etiqueten o me designen como el biógrafo, también. Que me digan que soy el periodista que más lo conoce, en el sentido de conocer un montón de datos, digo que es mentira. Para mí, ser el biógrafo de Maradona es una forma de eternidad. Es un privilegio” dice. El mismo privilegio que tendrán todos los que asistan a la charla que el periodista brindará para la comunidad, sobre lo que significa tener que contar a Maradona.

“La intimidad de Maradona, en primera persona. Creador de un idioma propio, lleno de palabras y expresiones, Diego fue capaz de contarse a sí mismo. Inventor de sus propios tiempos, Diego fue capaz de alterar husos horarios y usos habituales hasta salir, y hacer salir a los demás, de la órbita natural Cómo era posible convivir con eso y comunicarlo sin traducirlo. Cómo entrevistar a Maradona, cómo autobiografía a Maradona. Cómo contarlo sin exponerlo, cómo entenderlo sin juzgarlo. La normalidad de un ser extraordinario.

Haber sido (y ser) su biógrafo oficial es, a la vez, un orgullo enorme y una gran responsabilidad: se trata de entenderlo para, luego, intentar explicarlo. De eso se trata” cuenta el periodista brindando algunos detalles de lo que será una charla para disfrutar y aprender el próximo 13 de diciembre, abierta a todo público.