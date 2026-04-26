Victoria.- En una mañana de intensa actividad, el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Victoria comenzó a distribuir los cestos de recolección en diferentes canchas de la ciudad. La campaña, denominada “Dale Pelota al Autismo”, no es solo un eslogan creativo; es una acción concreta de mitigación sensorial que busca hacer de las escuelas entornos más amigables.

En diálogo con Paralelo32, la Asistente Social Norma Aguiar, referente del CIC, explicó que Victoria ha sido autorizada por la Fundación INECO (Instituto de Neurología Cognitiva), vinculada al Dr. Facundo Manes, como punto oficial para promover esta iniciativa a nivel local.

Ciencia aplicada a la inclusión

El proyecto tiene una base neurocientífica clara: reducir el impacto del ruido ambiental en el aula. Para muchas personas con autismo o trastornos del desarrollo, el chirrido de las sillas y mesas contra el suelo resulta una agresión sensorial que dificulta su aprendizaje y bienestar. “Esta vez quisimos promover que, desde la sociedad y el Estado, se generen espacios más amigables. No es la persona con discapacidad la que siempre debe acomodarse al entorno; nosotros, como sociedad, debemos adaptar los entornos para incluirlos”, enfatizó Aguiar.

El pádel: aliado estratégico

Aunque la campaña a nivel nacional incluye al tenis, en nuestra ciudad el pádel es el deporte motor de la movida debido a su gran popularidad. “La Asociación de Jugadores de Pádel local y los dueños de las canchas se sumaron de inmediato, permitiendo la instalación de canastos reciclados para que los deportistas depositen las pelotas que ya no utilizan”, añadió la entrevistada.

Se suman figuras del deporte y la cultura

Para lograr un impacto real, la campaña lanzó un video de sensibilización que cuenta con la participación ad honorem de reconocidas personalidades victorienses: Luis “Mujín” Albornoz: Locutor nacional que abre el mensaje. Paloma Albornoz y Felipe Calleja: Destacados jugadores internacionales de pádel que enviaron sus videos desde España e Italia. María Victoria “Pipi” Rivero: Reconocida triatlonista y docente. Camila Vitulo: Terapista ocupacional y Sol Raurich: referente cultural de la Danza son quienes respaldan esta cruzada.

Un compromiso que no termina

Si bien la campaña tomó impulso en el marco del Mes de la Concientización sobre el Autismo (abril), Aguiar aclaró que no tiene fecha de finalización. "Queremos sostenerla en el tiempo como una política pública, sumando talleres y capacitaciones. No queremos que sea un 'boom' de un día, sino transformar la convivencia en las escuelas", amplió.

La Dirección Departamental de Escuelas es el otro socio estratégico, encargado de identificar qué grados y establecimientos —algunos con hasta 50 niños integrados— recibirán primero estas pelotas para transformar sus aulas en espacios de silencio y respeto.

Cómo colaborar

Los vecinos y deportistas pueden dejar sus pelotas de pádel usadas en los cestos señalizados en las canchas de la ciudad, o acercarse al CIC para obtener más información sobre cómo replicar esta iniciativa en sus instituciones.