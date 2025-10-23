El senador provincial Rubén Dal Molin valoró la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de impulsar en la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Investigadora de la Deuda Pública, que permitirá revisar el origen, la evolución y el destino del endeudamiento provincial de las últimas décadas.

El legislador sostuvo que se trata de “una medida que devuelve transparencia y participación a un tema que durante años fue tratado con opacidad”, y remarcó que “por fin la Legislatura va a poder saber en qué se gastaron miles de millones”.

Afirmó además que “la sociedad tiene derecho a conocer cómo se administraron sus recursos, quiénes decidieron comprometerlos y con qué finalidad”.

Dal Molin recordó que en 2020, cuando el entonces gobernador Gustavo Bordet dictó el decreto 1198/20 para declarar el default provincial y renegociar parte de la deuda, él presentó una propuesta similar. “Pretendíamos que las cámaras tuvieran una representación plural y pudieran aportar en el proceso de reperfilamiento. Esa iniciativa no prosperó, pero hoy celebro que el gobernador impulse un mecanismo institucional que devuelve seriedad y control político a una cuestión tan sensible para las finanzas públicas”, indicó.

El senador advirtió que Entre Ríos deberá afrontar en los próximos meses vencimientos significativos de deuda en dólares, y consideró que “más temprano que tarde la provincia deberá encarar una nueva renegociación”. Agregó que “la carga que dejaron es inmensa, y lo más triste es que nunca quedó claro cómo se generó ni para qué se utilizó. Esta comisión es un paso institucional que va a permitir esclarecer eso”.

Finalmente, Dal Molin reflexionó: “No toda deuda es mala. Si se toma para obras, rutas u hospitales y los fondos se usan bien, está bien. Pero cuando no se ve en qué se aplicaron, la deuda se convierte en una carga doble: hay que pagarla sin haber recibido la contraprestación”.