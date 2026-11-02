El CyberMonday 2026 comenzó este lunes con una amplia participación de empresas y consumidores. Durante las primeras horas del evento se registraron más de 34.000 órdenes de compra y una facturación superior a los $4.400 millones en las tiendas online que operan con Tiendanube, según datos relevados hasta las 6:00 del lunes 2 de noviembre.

La iniciativa reúne a unas 800 empresas de distintos rubros y se extenderá oficialmente hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59. Entre las firmas participantes hay 80 empresas de la región Litoral.

En diálogo con el programa Antes de Todo, por Boing 97.3, Cecilia Ullua, subdirectora de la Cámara de Comercio Electrónico del Litoral, explicó cuáles son las categorías con mayores oportunidades, qué promociones se pueden encontrar y cómo realizar compras seguras.

La representante regional señaló que todavía no contaban con datos consolidados de ventas al momento de la entrevista, aunque manifestó expectativas positivas para las tres jornadas.

Viajes, calzado y financiación

Entre los rubros que suelen concentrar el interés de los consumidores, Ullua mencionó el turismo y los viajes. Como ejemplo, señaló que había encontrado propuestas para viajar a Cataratas, con excursiones incluidas, por valores de entre $50.000 y $60.000, con alternativas de financiación.

También destacó las ofertas en calzado, un segmento con una importante cantidad de empresas participantes. Entre las promociones mencionó zapatillas de marcas reconocidas por alrededor de $50.000, con financiación de hasta 12 cuotas.

Las alternativas de pago aparecen como uno de los principales atractivos de esta edición. Según explicó, algunas empresas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés y otras llegan a 18, dependiendo de los acuerdos comerciales establecidos con las entidades bancarias.

Cuándo buscar las ofertas especiales

Ullua señaló dos franjas horarias en las que se concentran promociones específicas durante cada jornada:

Al mediodía: desde las 12:00, durante una hora, se publican ofertas exclusivas.

desde las 12:00, durante una hora, se publican ofertas exclusivas. Por la noche: entre las 22:00 y las 23:00, se ofrecen promociones con descuentos mínimos del 30%.

Además, recomendó utilizar los filtros del sitio oficial del CyberMonday para ordenar las búsquedas por precio, cuotas disponibles y beneficios de envío gratuito. La plataforma también cuenta con un buscador asistido por inteligencia artificial para localizar productos y consultar ofertas.

Cómo comprobar los descuentos y evitar estafas

Una de las consultas habituales durante estos eventos es si las rebajas anunciadas representan descuentos reales. Sobre este punto, Ullua explicó que las empresas participantes deben ser socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), requisito que contempla una instancia previa de fiscalización.

También indicó que la entidad trabaja junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) en controles de precios antes y durante el evento. Además, existe un comité que interviene ante denuncias o posibles irregularidades.

Según detalló, las ofertas oficiales deben contemplar un descuento mínimo del 10% y al menos tres cuotas sin interés. A partir de esos parámetros, cada empresa establece las promociones particulares que ofrece.

En materia de seguridad, la recomendación principal fue ingresar siempre desde el sitio oficial del CyberMonday y acceder a las tiendas participantes a través de los enlaces publicados allí. De esa manera, se reducen los riesgos de ingresar a páginas falsas que imitan a comercios reconocidos.

Qué muestran los primeros números del CyberMonday

Los datos de Tiendanube permiten observar algunas tendencias del comportamiento de los consumidores durante las primeras horas del evento.

Hasta las 6:00 del lunes se habían registrado cerca de 120.000 productos vendidos y casi 4,9 millones de sesiones en las tiendas online, un 34% más que en el mismo período de 2025. Los carritos iniciados crecieron un 9%.

La primera hora concentró unas 8.460 órdenes, casi una de cada cuatro del total registrado hasta ese momento. El ticket promedio se ubicó en torno a los $128.700, un 35% por encima del año anterior en términos nominales. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la empresa, ese incremento resulta compatible con un gasto prácticamente estable en términos reales, en el contexto inflacionario.

También se observó una leve reducción en la cantidad de productos por compra: cada orden incluyó en promedio 3,5 artículos, frente a los 3,7 registrados en 2025.

Las cuotas largas ganan participación

La financiación muestra uno de los cambios más notorios respecto de la edición anterior. El 53% de las órdenes se concretó en un solo pago, casi seis puntos porcentuales menos que en 2025.

En contrapartida, más de una de cada cuatro compras se realizó en seis cuotas o más. Las operaciones en 12 cuotas más que se duplicaron y tuvieron un ticket promedio cercano a los $368.000.

El informe también indica que el 65% de las órdenes incluyó algún beneficio promocional. Las compras con precio rebajado directamente en el producto crecieron un 21%, mientras que el envío gratuito se mantuvo cerca del 47%.

Hogar crece e indumentaria sigue liderando

Indumentaria continúa siendo la categoría con mayor participación, al concentrar el 58% de las órdenes. Sin embargo, sus pedidos cayeron un 8% respecto del año anterior, mientras que la facturación creció un 13% nominal.

Hogar y Decoración mostró el mayor dinamismo, con un incremento del 42% en la cantidad de órdenes. Actualmente representa casi el 12% del total y registra un ticket promedio cercano a los $209.000.

Dentro del rubro de la moda, el comportamiento fue dispar. Los zapatos crecieron un 47% en unidades vendidas, las camperas un 34% y los pantalones un 16%. En cambio, los tops, shorts y vestidos registraron retrocesos de entre el 22% y el 34%.

Entre los cinco productos más vendidos por unidades durante las primeras seis horas del evento se ubicaron:

Hilados.

Artículos para manualidades.

Productos para mascotas.

Suplementos dietarios.

Ropa interior.

El ranking refleja la presencia de artículos de bajo valor unitario y compras frecuentes, que suelen adquirirse en varias unidades.

Las redes sociales concentran la mitad de las órdenes

Otro dato relevante del relevamiento es el crecimiento de las redes sociales como canal de acceso a las tiendas online. Actualmente concentran el 50% de las órdenes, ocho puntos más que en 2025, con Instagram como principal plataforma.

En cambio, el tráfico directo perdió diez puntos de participación y sus órdenes cayeron un 34%. Las búsquedas registraron un crecimiento del 9% en pedidos.

WhatsApp también se consolida como una herramienta de atención al público. En el caso de Chat Nube, el sistema de inteligencia artificial conversacional de Tiendanube, el 95% de las conversaciones se resolvió sin intervención humana. Además, las órdenes en las que participó esta herramienta se multiplicaron casi por 12 respecto del mismo período del año anterior.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, señaló que los primeros resultados muestran un consumidor que recorre más tiendas, compara precios y utiliza las cuotas para concretar compras de mayor valor.

Hasta cuándo se extiende el evento

El CyberMonday oficial finalizará el miércoles 4 de noviembre a las 23:59. Sin embargo, algunas empresas podrían extender sus promociones durante los días siguientes, de acuerdo con la disponibilidad de stock y sus propias estrategias comerciales.

Después comenzará la Cyber Week, prevista de jueves a domingo. El calendario de promociones continuará el 27 de noviembre con el Black Friday.

De esta manera, el CyberMonday funciona como el inicio de una temporada de compras que se prolongará durante noviembre y diciembre, en un período en el que muchas familias comienzan a organizar los gastos de cara a las vacaciones y las fiestas de fin de año.