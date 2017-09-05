El 16 de septiembre se desarrollará en Victoria un taller de payateatralidad, con el objetivo de formar a personas para contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado.

Payamédicos es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. La misma fue creada en el año 2002 por el médico psiquiatra, José Pellucchi.

Esta tarea es única en el mundo, ya que realizan una terapia complementaria. Y lo hacen insertos en el sistema hospitalario. Esta tarea tiene sus fundamentos teóricos y científicos. Por eso la preparación es sustancial, continua e insoslayable.

Para quienes quieran empezar a transitar este camino en la ciudad de Victoria, se realizará un taller de payateatralidad cuyo el día de inicio será el 16 de septiembre a las 15:00 horas. El mismo se desarrollará en el Salón Municipal Cine Teatro de Victoria (Calle Alem 64). Los formadores serán Cristian Yeri y Eduardo Schneider.

Por informes, los interesados pueden comunicarse a [email protected]

Objetivos de los payamédicos

*contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado,

*desdramatizar el medio hospitalario,

*ofrecer momentos de distracción, recuperando los aspectos sanos de la persona que está hospitalizada,

*lograr mayor participación de los familiares y del equipo médico,

*mejorar la relación médico-paciente,

*como efecto catártico que facilita el proceso de elaboración de la situación traumática de la hospitalización.