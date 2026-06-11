Crespo.- La tradicional Cena del Lechón, de la Parroquia San José, cumple 25 años, recordando a uno de los platos preferidos de la gastronomía alemana. El lechón con papas y batatas al horno, en otros tiempos de barro, acompañado por fülssen era infaltable en las celebraciones más importantes de las familias.

Este año la cena está programada para el sábado 17 de agosto, a las 20:30 horas. El costo de la tarjeta es de $420 mayores y menores de 4 a 11 años pagan $200, sin bebida. La entrada será pata muslo con ensalada y el plato principal lechón con papas y batatas al horno y fülssen. El baile estará animado por Bandita Edelweiss y Nueva Generación.