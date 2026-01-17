La Fiesta Nacional de la Playa del Río en Concepción del Uruguay tuvo el pasado miércoles una apertura cargada de emoción, inclusión y música, con la presentación de Cumbia Down, una banda local integrada por personas con Síndrome de Down que desde 2017 viene demostrando que la música puede ser un verdadero puente de integración, creatividad y expresión.

El grupo nació por iniciativa de Juan Manuel Delsart, alumno del taller de música de la Asociación Síndrome de Down de Concepción del Uruguay (ASDCU), bajo la guía de la profesora Paola Delsart, quien acompañó el proyecto desde sus primeros pasos. Con el tiempo se sumó la docente Sofía Schaab, fortaleciendo el espacio de formación y proyección artística.

Desde sus inicios, Cumbia Down se definió como un espacio de participación activa, donde los propios integrantes —Cecilia Santa María, Macarena Davriux, Juan Manuel Delsart, Nicolás Legendre, Leandro Loker, Natanael Mercanzini, Jerónimo Sánchez, Facundo Verón, Leonidas Ruiz Díaz y Agustina Lugrin— toman decisiones sobre el repertorio, la vestimenta y los escenarios en los que desean presentarse, priorizando siempre la creatividad y la expresión personal.

Su primera actuación pública fue en 2017, en un evento organizado por la banda Ke Personajes a beneficio de comedores locales. Aquella experiencia, que implicó superar desafíos como el manejo del micrófono, el movimiento en el escenario y el contacto directo con el público, resultó un éxito y marcó el inicio de una trayectoria que los llevó a presentarse en distintos puntos del país, desde Buenos Aires hasta Entre Ríos y Córdoba.

Entre sus participaciones más destacadas se encuentran la intervención en la película Down para arriba, la bicicleada de la Escuela “Madre Teresa de Calcuta”, y festivales inclusivos como “Así Somos” en Chajarí y la Liga Nacional de Básquet Inclusivo en Capilla del Señor.

Durante la pandemia, el grupo continuó compartiendo su música de manera virtual y, tras el regreso a los escenarios en 2021, grabó un videoclip que consolidó su trabajo artístico. En 2022 participaron por primera vez en la Fiesta de la Playa del Río, afianzando su lugar en la escena cultural uruguayense. Desde entonces, mantienen una agenda activa en ferias, torneos deportivos inclusivos y festivales dedicados a la diversidad.

El taller no solo enseña canciones, sino también escucha, comunicación y expresión. Cada ensayo y cada actuación se convierten en espacios de aprendizaje y celebración. “La música es un ser vivo; cada obra musical tiene su propia vida. Para que revele la maravilla que lleva dentro, debe haber alguien que se detenga a contemplarla”, reflexiona la profesora Paola Delsart, sintetizando el espíritu del proyecto.

Esta semana, al presentarse como banda telonera de Pim Pau y Diego Topa, Cumbia Down volvió a confirmar que la música es un vehículo de alegría, superación e inclusión. Cada nota sonó como un mensaje claro: los límites están para ser desafiados y la creatividad merece siempre un escenario.