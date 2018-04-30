Crespo- El presidente de la Asociación Deportiva y Cultural, Dr. Beltrán Cepeda, confirmó actividades y propuestas que se están preparando ante los festejos por un nuevo aniversario de la Asociación Deportiva y Cultural que se cumple este martes 1º de mayo y que irán llevando a cabo en el resto del año.

“Armamos propuestas concretas, que incluirán actividades para festejar pero también para recordar a mucha gente que pasó por la institución y aportó su granito de arena. Iremos informando a todos, principalmente a los socios”.

Detalló que “Habrá agasajos muy emotivos que queremos llevar adelante. Festejar el presente, pero también homenajear a muchos que colaboraron con el club en el pasado. Todos aportaron su tiempo, hicieron en el pasado lo que ahora tenemos en el presente. Es sentido de pertenencia, de querer al club, y queremos reflejarlo en esta fecha tan especial”.

Agregó, ya cerca del cumpleaños Nº 77, que “Pedimos a los socios que nos sigan acompañando. Siempre hay demandas, siempre tratamos de crecer en la medida de las posibilidades. Quisiéramos darles muchos más beneficios, pero no es fácil. Los que estamos dejamos mucho tiempo para el club, pero nos gusta y estamos orgullosos de la función que nos toca ejercer. Queremos que nos hagan propuestas, críticas constructivas, todo lo que sirva para que sigamos creciendo como institución. Cultural es el club más grande de Crespo y queremos seguir sintiéndonos orgullosos de serlo”.

El Torneo de Fútbol Cebollita fue postergado

Debido a las malas condiciones del tiempo que se han presentado en las últimas horas en Crespo y toda la región, el Departamento de Fútbol de la Asociación Deportiva y Cultural decidió suspender la 17ª edición del Torneo de Fútbol Cebollita, “Copa 77º Aniversario”. Estaba previsto disputarse este 1º de mayo. Desde la organización, confirmaron que la competencia se llevará a cabo el viernes 25 de mayo.

No se suspende

Desde el Departamento de Fútbol del Celeste sí confirmaron la realización de la venta de locro, dispuesta para este martes 1º de mayo. Se lleva a cabo con total normalidad.

Natación

Después de dos meses de trabajos para dejar en condiciones el natatorio de la Asociación Deportiva y Cultural, este martes 1º de mayo, se realizará la reinauguración de estas instalaciones, desde las 14:30. Desde la Comisión Central del club, confirmaron, que durante todo el día, festejando los 77 años del Celeste, los socios tendrán entrada libre y gratuita.

Zumba



El miércoles 2 de mayo, siguiendo con los festejos, desde las 20:30, se llevará a cabo una clase abierta de zumba en el salón de fiestas de la institución. Este evento es organizado por Daiana Hoffmann, quien dicta clases cotidianamente.