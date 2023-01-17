El programa Cultura Encendida 2023 será la propuesta del Gobierno de Entre Ríos en materia cultural para este verano. Es implementado a través de la Secretaría de Cultura y se prolongará hasta fin de febrero, con entrada gratuita en distintos puntos de la provincia.

La agenda de Cultura Encendida Verano incluye ciclos y propuestas de espectáculos en plazas de distintos municipios, en los centros culturales provinciales, como así también en los museos y organismos. Además se compartirá -como en años anteriores- las iniciativas de Música en el Anfiteatro, y Cine bajo las estrellas del Programa Activá Verano de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Museos y organismos provinciales

En los museos provinciales ubicados en la capital entrerriana, San José, Concordia y Concepción del Uruguay, se desplegará una agenda específica que incluirá: talleres literarios para las infancias y juventudes; visitas guiadas; actividades musicales; recorridos; presentaciones de libros; y mucho más.

En la Biblioteca Provincial se desarrollarán dos talleres literarios: uno a cargo de la escritora Mechita Daneri destinado a niñas y niños de 5 a 11 años; y otro dictado por la escritora Silvina Pugliese para adolescentes. Ambos comienzan el 24 de enero y requieren inscripción. Más información

En el Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”se desarrollará la iniciativa Verano en el Histórico que propondrá visitas guiadas matutinas durante todo el mes de enero. Además se realizará la actividad Museo de los 5 Sentidos, donde los objetos seleccionados permiten interpretar y conocer la historia a partir de las sensaciones, percibidas desde uno o varios sentidos. Los días viernes y sábados a las 10hs se proyectará la película “Ramírez El Hombre sin Rostro” en el hall de ingreso del organismo.

El Museo de la Casa de Gobierno espera también a toda la comunidad para compartir en familia las visitas guiadas con proyección de videos y juegos para las infancias.

Entre el jueves 26 y martes 31 de enero la institución compartirá junto a integrantes del taller de arte a cargo de Hedi Pacheco la producción de obras de arte. Bajo la consigna, “Pintá tu museo”, niños de 7 a 10 años producirán sus trabajos, los cuales estarán expuestos en febrero.

Hasta el 12 de marzo de 2023 se podrá visitar una nueva edición del Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos en el Museo provincial de Bellas Artes, integrada por 122 obras en las disciplinas de pintura, escultura, arte textil, arte cerámico, dibujo y grabado. Se encuentran disponibles para visitas también diferentes muestras y trabajos de investigación. Más información

El Museo Antonio Serrano invita a conocer su amplia propuesta expositiva permanente, y sus salas de Historia, Geología, Botánica, Antropología, Paleontología, Vertebrados, invertebrados, y el Acuario del río durante estas vacaciones.

La institución cuenta además con la muestra interactiva «Entre Ríos, tierra de agua», una propuesta que conjuga el juego y la tecnología, para conocer de manera lúdica sobre la importancia de los recursos naturales. Más Información

En cogestión con la Municipalidad de Colón, el Museo provincial y Monumento Histórico Nacional Molino Forclaz inaugura su ciclo «Música en el Molino» junto al violinista Josi Jonas quien se presentará durante enero y febrero. Mientras que la pianista Silvia Tejeira y la cantante Macarena Gómez Delgado serán las protagonistas del concierto «Dos orillas, música del litoral” que se programa para los primeros días de febrero. Además de las propuestas musicales, el organismo invita, como cada año, a las visitas guiadas teatralizadas y a las visitas guiadas nocturnas.

Los centros culturales provinciales ubicados en la capital entrerriana -La Vieja Usina y la Casa de la Cultura de Entre Ríos- propondrán también su propia agenda de espectáculos y actividades próximamente.

Plaza Encendida

Durante el verano y junto a diferentes municipios, comunas y juntas de gobierno, la Secretaría de Cultura ofrecerá espectáculos y actividades al aire libre. La iniciativa incluye el trabajo de distintos trabajadores de la cultura entrerriana que despliegan su arte en las plazas de sus comunidades.

A cielo abierto

En el Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza, la municipalidad de Paraná organiza el ciclo Activa Verano Música en el Anfiteatro; y en ese marco la provincia acompaña en la coproducción de recitales los días sábados. El primero de ellos comenzará el próximo sábado 21 con una noche especial dedicada al género folclore. Se presentarán en el escenario los artistas Peteco Carabajal, Chango Ibarra (Gualeguay); y Noelia Telagorri y Luz Erazun (Paraná). La actividad comenzará a las 20:30 hs. Los sábados siguientes habrá también espectáculos musicales dedicados a los géneros de rock indie, pop y cumbia.

El ya conocido ciclo Cine bajo la estrellas tendrá lugar en el marco del mismo programa conjunto y se realizará los domingos a las 20:30 hs, comenzando el 22 de enero. Las familias podrán disfrutar allí de una nutrida programación.