Continúan las propuestas artísticas en toda la provincia de la mano del programa cultural «Cultura Encendida Verano 2023” del Gobierno de Entre Ríos. Un repaso por la agenda de este fin de semana.

Música en el Anfiteatro

Realizado en el marco del programa Activa Verano de la Municipalidad de Paraná se presentará La Mancha de Rolando, Amatista (Concepción del Uruguay) y Caimán (Paraná)

El encuentro de bandas de rock y pop será en el Anfiteatro de Paraná el sábado 04/02 a las 20:30 hs con entrada gratuita.

Cine bajo las Estrellas

El domingo 5 de febrero a las 20:30 hs y con entrada gratuita se proyectará en pantalla gigante Mi obra maestra de Gastón Duprat, y el cortometraje Presa de V. de Michele y N Segui (Paraná).

La entrada es gratuita y la cita es el Anfiteatro de Paraná. La actividad se lleva a cabo de manera conjunta con el programa Activa Verano de la Municipalidad de Paraná.

Plaza Encendida

San Justo será la primer ciudad en desarrollar estos encuentros. Será el domingo 5 de febrero con la presencia de AzulSuSu & Ferzza(Circo); Vecinos de Alcuaz, Astorga Lemes Trío e Inocentes. Se llevará a cabo desde las 18 hs en la Plaza Urquiza. La jornada contará con la conducción de Rolando Charrier.

El lunes 6 de febrero Plaza Encendida llegará a la ciudad de San José. Participarán AzulSuSu & Ferzza(Circo); Turco Ríos y Facundo Torresán. La cita será en el Recreo Municipal desde las 18hs. Evangelina Peralta será la conductora.

Museo Histórico Martiniano Leguizamón

El viernes y sábado a las 10hs en el hall del organismo se proyectará la película “Ramírez El Hombre sin Rostro”. Se trata de un docuficción de media hora realizado en articulación entre el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y el Museo Histórico. Además habrá visitas guiadas matutinas con la actividad Museo de los 5 Sentidos, donde los objetos seleccionados permiten interpretar y conocer la historia a partir de las sensaciones, percibidas desde uno o varios sentidos.

Museo de Casa de Gobierno

Se encuentra disponible para visitas las obras de los niños del taller de arte a cargo de Hedi Pacheco, “Pintá tu museo”.

Museo de Bellas Artes

Se puede visitar la nueva edición del Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos integrada por 122 obras en las disciplinas de pintura, escultura, arte textil, arte cerámico, dibujo y grabado. Se encuentran disponibles para visitas también diferentes muestras y trabajos de investigación.

Ciencias Naturales “Antonio Serrano”

Durante los meses de verano, el Museo, atiende al público de martes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20hs. Sábados y feriados de 10 a 13hs. En este horario se invita a conocer su amplia propuesta expositiva permanente, como son sus salas de Historia, Geología, Botánica, Antropología, Paleontología, Vertebrados, invertebrados, y el acuario del río.

Además, se invita especialmente a disfrutar de la muestra interactiva «Entre Ríos, tierra de agua», diseñada en el marco del Programa Provincial Cultura del Agua. Se trata de una propuesta que conjuga el juego y la tecnología, para conocer de manera lúdica sobre la importancia de nuestros recursos naturales y cuales son las acciones humanas que inciden de manera positiva y negativa en nuestro ambiente.

Museo Molino Forclaz (Colón)

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 se realizará la actividad Música en el Molino de la mano del violinista Josi Jonas de 9:30 hs a 12:30hs.

Las visitas guiadas de la institución serán los días: 9, 16, 19 y 22 de febrero, mientras que las guiadas nocturnas serán los días: 7,14, 18 y 20 de febrero. Esta actividad es con costo y se realiza en cogestión con la Municipalidad de Colón. Consultas