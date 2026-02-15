Nogoyá.– Esta semana los Tribunales de Gualeguay, fueron el lugar para la realización de las audiencias en el marco del juicio oral y público por la muerte de Roberto Loose, el octogenario nogoyaense ex empleado municipal y ex concejal, que perdió la vida tras ser atropellado en pleno centro de nuestra ciudad. El proceso judicial llegó después de un largo camino de casi cinco años marcado por demoras, cambios de fiscales y una estrategia de la defensa que dilató el debate hasta este 2026.

El imputado es Iván Cilley, quien conducía el Ford Escort que impactó contra Loose el 19 de abril de 2021. Según consta en la causa y sostienen los familiares, la víctima cruzaba correctamente por la senda peatonal cuando fue embestida. A pesar de los esfuerzos médicos, el vecino falleció días después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Lo que hace particular a este proceso es que, en el contexto judicial de la provincia, muy pocos siniestros viales llegan a la instancia de juicio oral. La persistencia de la hija de la víctima, María Gabriela Loose, y el apoyo técnico de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito (ACIVERJU) y Estrellas Amarillas, han sido determinantes para evitar que la causa quedara en el olvido o se resolviera mediante acuerdos abreviados.

Miguel Ángel Gandolfo, es referente de Estrellas Amarillas, estuvo presente al inicio del juicio y expresó que, si bien no se registran agravantes como alcohol o fuga, se trata de un homicidio culposo que debe tener un reproche penal. "Es importante que la comunidad sepa que hoy un siniestro vial puede llevarte a la cárcel", remarcó, enfatizando la necesidad de un cambio en la cultura vial y el respeto absoluto por el peatón.

Para la familia Loose, estos años han sido de un profundo dolor, según mencionan por la falta de asunción de responsabilidad por parte del conductor. En el año 2023 cuando se cumplió el aniversario del fallecimiento de Roberto, se pintó una estrella amarilla en la esquina de España y 9 de Julio, donde se visibilizó una vez más el reclamo de la familia, ejerciendo su derecho a tener un juicio oral que demoró en llegar tres años más, pero hoy tiene su desenlace y aguarda por la lectura de sentencia que ocurrirá en próximos días.

"Nunca se hizo cargo. Siempre sostuvo que era un accidente y que no tenía responsabilidad; nunca hubo ni siquiera una disculpa", expresó Gabriela, hija de Roberto al referirse al conductor del automóvil, quien apostó a que el caso de su padre siente un precedente para otros siniestros ocurridos en la región.

El juicio, que se desarrolló bajo la modalidad de juez unipersonal a cargo del doctor Tórtul, se extendió desde el lunes al jueves de la presente semana. Pasaron testigos presenciales y peritos que brindaron precisiones sobre la mecánica del impacto ocurrido en aquella jornada de abril y que conmovió a los vecinos de Nogoyá.

“Fueron tres días intensos, en la primera jornada se demostró el hecho, quedó evidenciado que mi papá iba cruzando la senda peatonal, el segundo día se sumaron más testimonios de los médicos que lo atendieron, además del médico forense, quienes coincidieron en que las heridas y las fallas multiorgánicas de Roberto Loose fueron consecuencias de las lesiones que le provocó el siniestro vial. Luego se sumaron las declaraciones de testigos”, narró Gabriela al culminar una semana clave para la familia.

Se supo que el fiscal pidió tres años y dos meses de prisión efectiva por la pena de homicidio culposo por siniestro vial, mientras que la querella pidió pena por homicidio culposo con dolo eventual, con una condena efectiva de cinco años. Por parte de la defensa, pidieron la nulidad del juicio y el sobreseimiento.

Ahora resta esperar la lectura de sentencia que será el próximo 23 de febrero a las 10 horas en los tribunales de Gualeguay.