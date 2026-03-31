En los últimos días, el debate sobre la situación docente volvió a ocupar el centro de la escena. Las expresiones y los reclamos forman parte de una realidad que no desconocemos. La educación es una prioridad, y quienes enseñan merecen siempre ser escuchados.

Pero también es importante que ese debate se dé con todos los elementos sobre la mesa.

Desde el inicio de esta gestión, la provincia ha atravesado un contexto económico muy complejo, con una caída significativa de los ingresos y de la coparticipación. En ese escenario, hubo una decisión clara: sostener el poder adquisitivo del salario docente.

Los datos lo muestran con claridad

Un maestro de grado sin antigüedad pasó de percibir 343.289 pesos en febrero de 2024 a 750.000 pesos en febrero de 2026. Si ese salario inicial se actualizara por inflación, debería ubicarse en torno a los 762.199 pesos. Es decir, la variación real fue de -1,6%, muy cercana al equilibrio.

En el caso de un maestro con 15 años de antigüedad, el salario pasó de 400.999 a 898.990 pesos, ubicándose incluso 1% por encima de la inflación.

Y para un director con 25 años de antigüedad, el ingreso pasó de 747.828 a 1.633.715 pesos, con una variación real de -1,6%.

Estos números muestran que, aun en un contexto muy difícil, la provincia logró sostener el poder de compra del salario docente. Esto no significa que la situación esté resuelta ni que no existan dificultades. Pero sí refleja una decisión concreta de priorizar a quienes sostienen todos los días la educación pública.

Este esfuerzo cobra aún más valor si se considera que los ingresos provinciales crecieron por debajo de la inflación. En otras palabras, se hizo un esfuerzo adicional para cuidar el salario docente en un contexto adverso.

El diálogo debe ser siempre el camino. La complejidad del momento exige responsabilidad de todos los actores: del Estado, de los gremios y de la dirigencia política. No se trata de negar los problemas, sino de abordarlos con seriedad y con información.

Entre Ríos necesita fortalecer su sistema educativo, y eso solo es posible con docentes acompañados y con políticas sostenidas en el tiempo.

Cuidar a quienes enseñan no es una consigna. Es una decisión. Y también una responsabilidad que esta gestión ha asumido, incluso en condiciones difíciles.