Un diputado nacional se pronunció en las últimas horas a través de sus redes sociales para cuestionar el acuerdo alcanzado entre Argentina y Estados Unidos en materia avícola, al que definió como “un simple acuerdo sanitario” que, según su visión, beneficia de manera unilateral a los productores estadounidenses y genera riesgos concretos para la industria local, en especial la entrerriana.

De acuerdo a lo expresado en su publicación, el legislador sostuvo que el entendimiento no es recíproco, ya que no abre nuevos mercados ni mejora las condiciones de acceso para los productos avícolas argentinos en Estados Unidos. Por el contrario, remarcó que el acuerdo habilita el ingreso de carne aviar norteamericana al país bajo estándares sanitarios que consideró “muy bajos” y que, incluso, no son aceptados por mercados exigentes como la Unión Europea o China.

En ese marco, señaló que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) deberá aceptar las normas sanitarias estadounidenses, alineándose con definiciones internacionales que, según el diputado, reducen los márgenes de protección para la producción local. Además, subrayó que al tratarse de un acuerdo sanitario y no de libre comercio, no requiere necesariamente el paso por el Congreso, quedando su implementación en manos de organismos públicos.

El impacto en el consumo y los precios

Uno de los puntos centrales del planteo tiene que ver con las diferencias en los patrones de consumo. Según explicó, en el mercado estadounidense se consumen principalmente alas y pechugas de pollo, lo que eleva el valor de esos cortes, mientras que el patamuslo es considerado un producto secundario y se exporta a precios muy bajos.

“Hoy los productores de EE.UU. exportan patamuslo a unos 800 dólares la tonelada, mientras que el costo para el productor argentino ronda los 1.300 dólares por tonelada. No es difícil imaginar lo que va a pasar: el patamuslo norteamericano va a inundar las góndolas argentinas”, advirtió, al tiempo que recordó que Argentina ya importa pollo desde Brasil. A su entender, esta situación podría afectar seriamente a la industria avícola entrerriana y al empleo local.

El legislador también citó el contenido del artículo 1.5 del acuerdo, referido a aves vivas y productos avícolas, donde se establece que Argentina no mantendrá restricciones a las importaciones incompatibles con los criterios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) y que reconocerá al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) como autoridad competente para declarar zonas libres de gripe aviar.

Cruce con el gobernador Frigerio

Las críticas se intensificaron luego de que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacara públicamente el acuerdo entre ambos países. En respuesta, el exdirector de Aduana salió al cruce del mandatario provincial a través de la red social X, cuestionando el optimismo oficial.

“Siempre es positivo avanzar en integración comercial cuando esa integración es realmente beneficiosa para ambas partes”, expresó, aunque aclaró que el acuerdo con Estados Unidos no otorga acceso preferencial al pollo argentino ni al producido en Entre Ríos. “No hay cupos, no hay desgravación arancelaria ni trato diferencial”, remarcó.

Según indicó, el entendimiento sí habilita explícitamente el ingreso de carne aviar estadounidense a la Argentina en el plazo de un año, reconociendo al FSIS del USDA como autoridad sanitaria y aceptando sus certificados como prueba suficiente. Además, señaló que no se observan beneficios concretos para otros sectores, como el lácteo, y que los cítricos dulces —clave para Entre Ríos— ni siquiera figuran en el texto del acuerdo.

“Antes de opinar superficialmente, hay que ser responsables, estudiar los acuerdos y medir los impactos sectoriales y territoriales. Sin beneficios concretos para la provincia, hablar de grandes oportunidades es más una expresión de deseo que una realidad”, concluyó el exfuncionario, dejando planteado un debate que promete continuar en el ámbito político y productivo.