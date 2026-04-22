Cuenta regresiva y últimas entradas: Don Osvaldo regresa a Santa Fe
Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril a las 22 hs en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150, Santa Fe). Las últimas entradas disponibles están a la venta en edenentradas.ar.
Cada vez falta menos: Don Osvaldo se presentará en la Estación Belgrano el sábado 25 de abril a las 22 hs, en lo que será un show histórico que marcará el reencuentro con su público santafesino.
Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.
Cuenta con tres discos de estudio y un DVD: Casi Justicia Social (2015); Casi Justicia Social II (2019); Flor de Ceibo, también editado en formato vinilo (2022) y “Zona Liberada” (DVD de 2025).