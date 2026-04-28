María Luisa- La Municipalidad abrió las inscripciones on line de emprendedores y puestos gastronómicos para la 5ª Fiesta de Trabajador, a desarrollarse el viernes 1º de mayo.

Siempre la demanda de espacios gratuitos ha sido numerosa, pero este 2026 sorprendió la cantidad de inscriptos. A ellos se sumarán cabañas ovinas que expondrán sus mejores ejemplares de raza.

Hace varias semanas que el personal municipal trabaja en el acondicionamiento del Predio Multieventos La Posta para la instalación de todos los participantes; medidas de seguridad; tendido del servicio eléctrico y espacios para comodidad del público.

Con entrada libre y gratuita, el Municipio programó espectáculos para todos los gustos, muy atractivos: el legendario Cuarteto Gigante, celebrando 50 años de trayectoria con el legado del recordado Ismael Arduín; la música alemana y de otros ritmos, con Brisas Inmigrantes; el chamamé popular que baila todo el país con Los Majestuosos y este año el broche de oro con Los Charros y sus éxitos que suenan en Argentina y Latinoamérica.

Declaratoria de Interés Cultural de la Fiesta del Trabajador

María Luisa- En la mañana del lunes 20 de abril, Gladis Salomón, Secretaria de Gobierno, y Ailin Colacello, en representación del Área Cultura del Municipio, se reunieron con el Secretario de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Julián Manuel Stoppello, y con la Directora General de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado.

Se hizo entrega de la Declaratoria de Interés Cultural de la Fiesta del Trabajador del 1° de Mayo, reconocimiento que reafirma el valor cultural y la identidad de esta celebración local. También se coordinaron futuras acciones conjuntas con la Secretaría de Cultura de la provincia, se abordó la actualidad de la aldea y avanzó en la organización de la fiesta, con el compromiso compartido de seguir fortaleciendo la cultura e historia local.