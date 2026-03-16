El encuentro tendrá un simbolismo especial, ya que repetirá el mismo duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, el conjunto anfitrión se puso en ventaja con un recordado gol de Siphiwe Tshabalala, mientras que Rafael Márquez marcó el empate para el seleccionado mexicano.

42 selecciones ya aseguraron su lugar

A falta de poco más de tres meses para el inicio del torneo, 42 de las 48 selecciones participantes ya tienen su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.

Entre los equipos europeos clasificados se encuentran: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza.

Por Sudamérica, los clasificados son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Desde África aseguraron su presencia: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

En Centro y Norteamérica, los equipos confirmados son: Estados Unidos, Canadá, México, Curazao, Haití y Panamá.

Por Asia participarán: Arabia Saudita, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

En tanto, los representantes de Oceanía serán Australia y Nueva Zelanda.

Los repechajes que definirán los últimos lugares

Todavía quedan seis plazas por definirse, que se resolverán a través de distintos repechajes.

En el repechaje europeo participarán Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumania, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Por su parte, el repechaje internacional lo disputarán República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Jamaica, Irak, Bolivia y Surinam. Entre ellos, Bolivia buscará regresar a una Copa del Mundo después de 36 años.

Incertidumbre sobre la participación de Irán

Uno de los focos de atención en la previa del torneo está puesto en la situación de Irán, cuya participación podría verse afectada por el conflicto bélico con Estados Unidos que se intensificó en los últimos días tras ataques conjuntos con Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Ali Khamenei, líder del país durante décadas.

En ese contexto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, expresó su preocupación y sostuvo que “tras este ataque, no podemos esperar que la Copa Mundial se presente con esperanza”.

La situación se complejiza aún más porque Irán debería disputar todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Según trascendió, en caso de que el seleccionado finalmente decida no participar, la FIFA podría modificar la conformación del grupo o convocar a otra selección asiática.

Récords históricos que podrían romperse

La Copa del Mundo 2026 también podría ser escenario de nuevos récords históricos.

Entre ellos, el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé podrían superar al alemán Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

Además, el entrenador francés Didier Deschamps podría convertirse en el director técnico con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, superando los 25 encuentros del alemán Helmut Schön si Francia alcanza las semifinales.

En el plano individual, Messi también podría transformarse en el jugador con más triunfos en Mundiales, superando nuevamente a Klose si la Selección argentina consigue al menos dos victorias.

Por otra parte, Messi y Mbappé podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar tres finales de la Copa del Mundo, mientras que Messi y Cristiano Ronaldo podrían hacer historia al disputar seis Mundiales, un reflejo de la vigencia de dos de los jugadores más influyentes del fútbol del siglo XXI.