Un incendio de gran magnitud se desató en la noche del viernes 27 de marzo en un local gastronómico del centro de la ciudad de Villaguay, generando momentos de extrema tensión entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

El siniestro tuvo lugar en el comercio denominado “El Patio, resto-bar”, ubicado sobre calle San Martín al 520, con acceso a través de un pasillo. Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a raíz de una pérdida de gas en el sector de cocina, lo que provocó una serie de explosiones que aceleraron la propagación de las llamas.

Testigos presenciales relataron que se escucharon varias detonaciones, lo que generó pánico y obligó a evacuar rápidamente el área. El fuego avanzó con rapidez en un espacio que, según se describe, funciona en un patio rodeado de estructuras edilicias y cuenta con un único ingreso y egreso, lo que podría haber dificultado la evacuación.

Ante la gravedad de la situación, personal policial y dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar su expansión. Como medida preventiva, se dispuso el corte de varias manzanas a la redonda, con el objetivo de resguardar a la población y facilitar el operativo de emergencia.

El hecho dejó un saldo de cuatro personas heridas con quemaduras de distinta consideración. Todas fueron trasladadas inicialmente al Hospital Santa Rosa de Villaguay. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, tres de ellas debieron ser derivadas a centros de mayor complejidad.

Dos de los heridos, un hombre de 43 años —uno de los propietarios del local— y una mujer de 29, fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. Según el último parte oficial, la joven presenta más del 80% del cuerpo quemado y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico. Incluso se evalúa su posible derivación a centros especializados en Córdoba o Buenos Aires.

En tanto, un tercer herido, un joven, fue derivado al hospital Masvernat de Concordia, donde permanece con asistencia mecánica respiratoria y presenta aproximadamente un 40% de su cuerpo con quemaduras.

El cuarto lesionado, de 23 años, continúa internado en el hospital local. Se encuentra consciente, con quemaduras en miembros superiores e inferiores, pero fuera de peligro.

A raíz del incidente, se abre ahora una investigación para determinar las condiciones en las que funcionaba el establecimiento. Entre los puntos que deberán esclarecerse se encuentran si el local contaba con la habilitación municipal correspondiente para operar como espacio gastronómico con atención al público, si cumplía con las normativas de seguridad vigentes y si disponía de medidas adecuadas de evacuación y prevención ante emergencias.