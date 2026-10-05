La representación entrerriana tendrá continuidad en distintos espacios de conducción de la Federación Agraria Argentina (FAA), luego del 112° Congreso Anual Ordinario de la entidad, realizado en Rosario.

Durante el encuentro, Sebastián Klug, de Bovril, fue elegido como director titular y continuará además como secretario de Finanzas de la conducción nacional. Lucero Kühn, también oriunda de Bovril, fue electa directora nacional de la Juventud Agraria. Adolfo De Zan, presidente de la Filial Larroque, continuará como director suplente.

En tanto, Luciano Challio, productor federado de San Salvador, fue ratificado como vicedirector del Distrito III Entre Ríos.

Klug: de la Juventud Agraria a la conducción nacional

Klug continuará al frente de la Secretaría de Finanzas de Federación Agraria y asumirá nuevamente como director titular.

El dirigente recordó que comenzó su participación institucional en el Centro Juvenil Agrario de Bovril y posteriormente ocupó diferentes responsabilidades dentro de la Juventud Agraria, hasta llegar a la conducción nacional.

“Es una responsabilidad enorme, en un momento muy especial”, señaló Klug, quien destacó el recorrido realizado desde su participación juvenil hasta integrar actualmente el Consejo Directivo Nacional como mayor.

El dirigente remarcó la importancia de la formación de jóvenes dentro de las entidades rurales y sostuvo que la participación en los centros juveniles permite prepararse para asumir responsabilidades dirigenciales.

“Los jóvenes se tienen que preparar, capacitar para ocupar distintos lugares en la dirigencia y animarnos a asumir responsabilidades cuando esos espacios se abren”, afirmó.

Klug también señaló que continuará vinculado al Centro Juvenil y a la Filial Bovril, donde se desempeña como vicepresidente.

Kühn asumió al frente de la Juventud Agraria

Con 21 años y estudiante de Agronomía, Lucero Kühn fue electa directora nacional de la Juventud Agraria.

La dirigente, oriunda de Bovril, reconoció la emoción que le produjo asumir el cargo y admitió que, si bien se había propuesto llegar a esa responsabilidad, no esperaba hacerlo tan pronto.

Entre los objetivos que planteó para su gestión mencionó la recuperación del plan de viviendas para la Juventud Agraria y el trabajo sobre la incidencia como herramienta de participación vinculada con la soberanía alimentaria.

El arroz, entre las principales preocupaciones

Challio, productor de San Salvador y ratificado como vicedirector del Distrito III, señaló que uno de los objetivos para la próxima etapa será profundizar las gestiones sobre las principales dificultades productivas de la provincia.

Entre los sectores que mencionó se encuentra el arrocero. Según explicó, la campaña registra una de las menores superficies sembradas de las últimas décadas, con una reducción estimada en torno al 30% respecto del año anterior.

Challio atribuyó la caída de la superficie a una combinación de dificultades climáticas y económicas que llevó a productores a reducir o abandonar la siembra.

No obstante, señaló que las perspectivas para la próxima campaña son mejores a partir del repunte de los precios internacionales del arroz, asociado a factores climáticos registrados en otros países productores.

El dirigente también advirtió que el impacto de la reducción de la superficie sembrada no se verá solamente en el corto plazo. Según planteó, podría repercutir durante la próxima campaña en el volumen de arroz que llegue a los molinos y en las actividades económicas vinculadas con la cadena.

Reclaman mejores condiciones de financiamiento

Otro de los temas planteados fue el acceso al crédito.

Challio señaló que se gestionó una línea de financiamiento provincial a través del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER), aunque consideró que las condiciones ofrecidas por el Banco Nación no resultaron atractivas para una parte de los productores.

Según explicó, algunos optaron por no tomar esos créditos y avanzar con cultivos de menor costo, una decisión que, de acuerdo con su planteo, también tiene consecuencias sobre el empleo, los molinos y el movimiento económico relacionado con la producción arrocera.

En relación con las retenciones, aclaró que actualmente el arroz no está alcanzado por ese impuesto y señaló que el reclamo de la Federación Agraria estuvo centrado principalmente en la necesidad de contar con financiamiento adecuado para sostener la superficie sembrada durante una campaña desfavorable.

Agua y citricultura, en la agenda entrerriana

Challio también destacó la participación de Federación Agraria en el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA).

Consideró importante que las entidades rurales formen parte de estos espacios para abordar cuestiones relacionadas con la registración de pozos y otras problemáticas vinculadas al uso del agua por parte de los productores.

A la situación del arroz sumó la de la citricultura, sector que, según señaló, atraviesa dificultades relacionadas principalmente con la caída del consumo interno y los problemas de comercialización.

De Zan continuará como director suplente

Adolfo De Zan, presidente de la Filial Larroque, continuará como director suplente de Federación Agraria Argentina por un período de un año.

El dirigente explicó que fue convocado por la presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, para integrar la lista que participó de la elección de autoridades nacionales.

De Zan destacó especialmente la representación que significa para una filial pequeña como Larroque contar con un integrante en la conducción nacional de la entidad.

En ese marco, planteó la necesidad de defender los intereses de los pequeños y medianos productores, a los que consideró particularmente expuestos frente a las dificultades para sostenerse dentro de la actividad agropecuaria.

“Cada vez quedan menos pequeños y medianos productores y muchos están siendo desplazados del circuito productivo”, sostuvo.

Para el dirigente, la representación alcanzada a nivel nacional constituye un motivo de satisfacción, aunque también expresó preocupación por las condiciones necesarias para que los productores de menor escala puedan continuar en actividad.

Una agenda marcada por la situación productiva

Los dirigentes entrerrianos coincidieron en señalar que la próxima etapa estará atravesada por las dificultades que enfrentan distintas producciones y por la necesidad de fortalecer la representación gremial.

Challio planteó además la importancia de profundizar el diálogo con el Gobierno nacional y provincial y consideró que el próximo período electoral será una oportunidad para presentar las demandas del sector productivo.

La agenda del Distrito III estará así concentrada en temas como financiamiento, producción arrocera, citricultura, uso del agua y la permanencia de los pequeños y medianos productores en el sistema productivo.