Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Nogoyá, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente y por disposición del Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de la jueza María Andrea Cantaberta.

Las medidas judiciales se ejecutaron de manera simultánea el sábado 30 de mayo, a partir de las 17.40, y se extendieron hasta la madrugada del domingo. Para concretar los allanamientos fue necesario un amplio despliegue policial que contó con la colaboración de las divisiones Drogas Peligrosas de Diamante y Rosario del Tala, además del apoyo de grupos especiales de ambas departamentales.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína con un peso de 277 gramos, además de más de 624 gramos de marihuana. También fueron incautados diez teléfonos celulares, una balanza digital, elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas, un motovehículo y otros objetos considerados de interés para la causa.

En cuanto al dinero secuestrado, la Policía informó que se hallaron 1.075.470 pesos argentinos y 34 dólares estadounidenses.

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, de 47, 44, 26 y 20 años de edad, quienes quedaron alojados en calidad de incomunicados y a disposición de la Justicia. Asimismo, otras personas fueron correctamente identificadas en el transcurso de las diligencias.

Desde la fuerza policial destacaron que el resultado de la investigación representa un avance significativo en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad y permitirá profundizar las actuaciones judiciales para determinar el alcance de la actividad investigada.