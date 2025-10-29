Obra públicas
Cuatro calles de Crespo adoptan sentido único para mejorar la seguridad vial
Desde la Municipalidad de Crespo informaron que cuatro calles de la ciudad modificaron su sentido de circulación, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, organizar la movilidad vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores urbanos.
Las arterias afectadas se encuentran en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano, y la medida forma parte de un plan municipal de ordenamiento del tránsito que busca optimizar la circulación y reducir los puntos de conflicto vehicular.
Los tramos con sentido único son los siguientes:
- Luis Kaehler, desde De las Azucenas hacia Misiones.
- La Rioja, desde Entre Ríos hasta Misiones.
- De las Dalias, desde Misiones hasta De las Achiras.
- Florentina Gómez Miranda, desde Estanislao López hasta calle Pública N° 236.
Además, el municipio estableció que en cada uno de estos tramos el estacionamiento será únicamente sobre la mano derecha, respetando el sentido de circulación.
Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial se recordó a los vecinos la importancia de prestar atención a la nueva señalización instalada y de respetar las normas vigentes, para contribuir a una circulación más segura y ordenada en la ciudad.