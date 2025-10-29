Desde la Municipalidad de Crespo informaron que cuatro calles de la ciudad modificaron su sentido de circulación, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, organizar la movilidad vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores urbanos.

Las arterias afectadas se encuentran en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano, y la medida forma parte de un plan municipal de ordenamiento del tránsito que busca optimizar la circulación y reducir los puntos de conflicto vehicular.

Los tramos con sentido único son los siguientes:

Luis Kaehler , desde De las Azucenas hacia Misiones .

, desde . La Rioja , desde Entre Ríos hasta Misiones .

, desde . De las Dalias , desde Misiones hasta De las Achiras .

, desde . Florentina Gómez Miranda, desde Estanislao López hasta calle Pública N° 236.

Además, el municipio estableció que en cada uno de estos tramos el estacionamiento será únicamente sobre la mano derecha, respetando el sentido de circulación.

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial se recordó a los vecinos la importancia de prestar atención a la nueva señalización instalada y de respetar las normas vigentes, para contribuir a una circulación más segura y ordenada en la ciudad.