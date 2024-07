En una entrevista especial para Paralelo 32, Ezequiel Carlson se reunió con Javier Fontana para conmemorar no solo el Día del Locutor, sino también los cuarenta años de trayectoria de Javier en los medios de comunicación. A continuación compartimos los pasajes más destacados de esta conversación entre dos profesionales de jerarquía, que revela detalles de la carrera de uno de los locutores más queridos de la región.

EC: Hace mucho tiempo que no teníamos un encuentro de estos en la redacción de Paralelo 32. Hacíamos un segmento que se llamaba "Historias para compartir" y bien podría ser esta, Javier, una historia para compartir porque has compartido durante 40 años tu voz. ¿Qué se siente cuando te paraste y dijiste "pucha che, ya van 40"?

Javier: Primero, gracias por la invitación a vos, al medio, a todos los amigos de Paralelo 32. La verdad, cuando el año pasado encontré unas fotos de mis primeros actos y locuciones, ahí me cayó la ficha de que habían pasado 40 años. Empecé en el 83, muy joven, en Publicidad Arther, pero tomo como inicio oficial el año 84, con un acto del 25 de Mayo con el retorno de la democracia. Fue un acto oficial en el gobierno de Héctor Seri, y desde entonces no he parado.

EC: Ese acto fue la partida para buscar una fundación de tu carrera. Todos aquellos que abrazamos la profesión tenemos un enamoramiento por la radio. De chico ¿tenías esa pasión por la radio, de escuchar, de jugar, te entretenía hacer locución?

Javier: Sí, escuchaba mucha radio, sobre todo transmisiones de fútbol los domingos. Radio Rivadavia era mi compañía. Recuerdo programas como Rapidísimo con la Red y también LT14, especialmente el programa de Santiago Rinaldi, "Nuestra Vida".

EC: ¿Cómo llegaste a conocer a Santiago Rinaldi? Fueron como el dúo dinámico en los escenarios durante los 80 y 90.

Javier: Estaba de locutor en la municipalidad y buscaban corresponsales en Crespo para LT14. Fui a Paraná y me presentaron a Santiago Rinaldi. Aunque tuve una etapa en la que trabajé como coordinador de turismo en Bariloche, al volver a Crespo me dediqué de lleno a la radio.

EC: ¡Coordinador de turismo! ¿Qué recuerdos te quedaron de esa experiencia?

Javier: Era una época increíble, llevando estudiantes y grupos de adultos a destinos como Bariloche, Brasil y Mar del Plata. Fue una etapa de muchos viajes y experiencias enriquecedoras.

EC: Volviste a Crespo y seguiste con la locución. ¿Podés hacer un recuento de las radios en Crespo donde trabajaste?

Javier: Empecé en Publicidad Arther, luego en la radio de circuito cerrado de Héctor López, la FM 98 de los hermanos Furlán, que luego se convirtió en FM Libertad. También estuve en FM 93.5 y en varios proyectos, hasta que en el 2000 fundé Estación Plus, que este año cumple 24 años.

EC: Hablemos de tu familia. ¿Cómo está compuesta?

Javier: Mi esposa Doris y mis hijos Franco y Belén. Doris ha sido un pilar fundamental, especialmente en los años difíciles de montar la radio. Franco trabaja por su cuenta y Belén estudia psicopedagogía.

EC: Si tendrías que agradecer a alguien más por tu carrera, por tus años, por tus días, por tu vida, por lo que tenés, por lo que querés, ¿a quién le agradecerías?

Javier: Bueno, en primer lugar a mi vieja, claro, fundamental, por el aguante, viste, porque cuando uno era joven, descarriado, que no sabía, a ver, no sabías para qué lado ibas a apuntar. Podía haber sido, qué sé yo, verdulero, porque mi primer trabajo fue lavar papas en una verdulería de Avenida Independencia frente a la sociedad italiana. Después, en un momento que no quise estudiar, me fui a trabajar a clasificar huevos a lo de Marcelo Fontana. Y por eso digo, podía haber salido para cualquier lado, viste, pero mi vieja, bueno, a quien seguramente le habré dado muchas rabietas, siempre me apoyó.

Obviamente, que a la familia que después conformé con mi esposa, con mis suegros, que son parte de la familia. Y fundamentalmente a un gran grupo de amigos también, Sergio Izaguirre, con quien he transitado años y seguimos estando juntos y vamos a hacer transmisiones juntos y estamos.

“En Caminata yo estoy desde marzo de 1990, el primer programa del que participé fue aquí en la ciudad de Crespo, y a partir de ahí me sumé ya en forma permanente hasta el día de hoy. El programa el mes pasado cumplió años y seguimos recorriendo la provincia, el país, hemos estado también en otros países. Más que un grupo de trabajo es una familia, porque hoy los cuatro integrantes de Caminata más las familias de los que pasaron y que lamentablemente ya no están porque fallecieron, nos reunimos cada tanto, vivimos recordando cosas, somos una gran familia, las esposas son amigas entre ellas, nos vamos de vacaciones juntos cuando podemos, si no podemos ir de vacaciones y hay la posibilidad de ir dos o tres días a algún lugar, nos vamos dos o tres días con toda la familia. Pero fundamentalmente, también siento el orgullo de pertenecer a un programa de tanta trayectoria y que la gente reconoce tanto. Caminata Sabatina le ha dado micrófono, le ha dado voz a la gente del campo, a los pueblos del interior cuando no era tan fácil. Hoy llegas con un celular y haces una transmisión, pero hace 40 años atrás no era tan sencillo, y bueno, de alguna forma siempre nos arreglábamos para ir a transmitir al interior del interior, dándole voz y participación a tanta gente; creo que ese es lo más lindo que me queda.

EC: Has recorrido la provincia conduciendo eventos. ¿Te animas a hacer un recuento de las fiestas más populares en las que has estado?

Javier: He tenido la oportunidad de estar en muchas, como la Fiesta Nacional de la Agricultura, la Fiesta Provincial de la Cerveza, la Fiesta del Ternero en San José de Feliciano y la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, entre muchas otras.

EC: ¿Qué cambió en la forma de trabajar en los medios desde los 80 hasta hoy?

Javier: Los estilos han cambiado. Antes había más formalidad, se usaba traje y corbata. Hoy, los conductores suelen vestirse más casual. También la forma de expresarse ha evolucionado. La gente busca contenidos más rápidos y directos.

EC: ¿Qué significa Estación Plus para vos?

Javier: Estación Plus es el resultado de muchos años de esfuerzo. Es un desafío constante adaptarse a las nuevas tecnologías y a las demandas de una audiencia que cada vez escucha menos radio en directo y más contenido a demanda.