Esa parece ser la pregunta de muchos hoy en día. De hecho, si alguien supiera eso realmente se podría hacer millonario y por lo tanto yo tampoco sé cual es la respuesta atinada, pero podemos razonar tratando de aproximarnos, o al menos esgrimir herramientas para que podamos sacar nuestras propias conclusiones.

En estos últimos días se ha notado un temor muy importante en muchas personas al ver como el denominado dólar blue (ilegal) comenzaba a tomar vuelo para irse a valores por encima de los $ 1.000, donde permaneció durante un día. Por supuesto, como hay tantos tipos de dólares con distintas denominaciones por todos lados, la mayoría de las personas se guían por ese valor por ser el que les da más tranquilidad al estar físicamente en sus manos. No es, por supuesto, la única manera de acceder al dólar billete, ya que algunos todavía pueden adquirir los USD 200 mensuales del denominado solidario a un importe bastante menor. Y claro, aquellos que necesiten una cantidad mayor también lo pueden llegar a conseguir a través del denominado dólar MEP, mediante una operación de bolsa realizada con una Alyc (Agente de Liquidación y Compensación). Por otro lado, si nos atenemos al dólar oficial, su importe ha quedado un poco desfasado frente al resto, ya que está en unos $ 365.

Tal vez sea un poco confuso porque -seamos realista- dólar hay uno solo y es el que emite Estados Unidos, pero como acá somos más creativos inventamos distintos precios para un mismo activo. Entonces tenemos un mismo activo que se llama dólar, que en algunos casos tiene un precio de $ 365 y en otros de $ 1.000. La diferencia entre esos valores se llama brecha cambiaria. Por lo tanto, si uno es un poco “vivo” trataría de comprar a $ 365 y de vender a $ 1.000 (960 y 980 al cierre del día 12). El único problema es –pequeño detalle- que el de $ 365 no está disponible para la gran mayoría. Algunos logran obtenerlo a un precio menor a los $ 1.000 y luego venderlos y quedarse con una diferencia. A eso muchos les llaman “rulo”, es decir beneficiarse al comprarlo a un precio más bajo y venderlo a uno más caro, en el mercado ilegal. A muchos parece no importarles eso y lo hacen igual, por lo tanto, cuanto mayor sea la brecha cambiaria mayor será esa ganancia extraordinaria de la que se benefician. Desde el gobierno los llaman delincuentes y especuladores, pero en realidad la codicia no deja de ser una condición humana.

Si no fuéramos tan creativos inventando “dólares nuevos”, en realidad esos delincuentes no existirían, por lo tanto, podríamos decir que la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.

Por cierto, finalmente, el dólar no debería servir para especular sino para facilitar el comercio exterior, por lo que un valor a considerar debería ser un precio útil para que sea conveniente exportar. Si nos atenemos a eso, al día de hoy (aclaro eso por las dudas) un buen precio –para el oficial, obviamente- estaría entre los $ 500 y los $ 550 según el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM). A las conclusiones de las dejo a usted, estimado lector, para que la realidad no lo termine sorprendiendo.