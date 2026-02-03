Nogoyá.- Mucho se habla en estos tiempos de capitales extranjeros que adquieren tierras en la Argentina para la explotación turística o agraria. En relación a ello, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina, desglosado por provincias y departamentos.

El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Santa Fe— pertenece a firmas o Estados extranjeros.

El informe pone en tensión el límite legal: la Ley de Tierras Rurales vigente establece que no puede haber más de un 15% de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel departamental. Al analizar por Departamentos, 36 distritos a lo largo y ancho del país lo exceden, pero ninguno de ellos está en Entre Ríos.

En el informe desglosado se puede observar que en Entre Ríos, el Departamento de La Paz encabeza el ranking provincial. Sobre una superficie rural total de 646.511,23 hectáreas, 56.636,41 hectáreas pertenecen a titulares extranjeros, lo que representa el 8,76 % del territorio rural departamental, el valor más alto de Entre Ríos. En tanto, el departamento Nogoyá, posee en la actualidad unas 6.917, 48 hectáreas que son propiedad de capitales extranjeros, lo que representa solamente un 1.52% del total de hectáreas que posee el territorio departamental.