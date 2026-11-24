Victoria.— Las estafas a través del teléfono celular y de aplicaciones como WhatsApp suman una modalidad cada vez más frecuente: el robo de identidad visual.

Lejos de requerir conocimientos informáticos complejos o intrusiones en los teléfonos, la maniobra suele comenzar de manera mucho más simple. Quienes buscan engañar recorren perfiles públicos en redes sociales como Instagram o Facebook —muchas veces ligados a comercios o emprendimientos locales—, descargan fotografías reales de familias y las colocan en líneas telefónicas de otras ciudades para pedir transferencias de dinero o simular emergencias.

Un caso reciente en nuestra ciudad expone con claridad cómo funciona este mecanismo. A Luciano Facciano, conocido comerciante del rubro ferretero que utiliza habitualmente sus redes para difundir su actividad comercial, le tomaron sin permiso una fotografía en la que aparece junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. Esa imagen fue utilizada como foto de perfil en un número con característica de Rosario (+54 9 341 718-7234), desde donde comenzaron a solicitar dinero a terceros apoyándose en la calidez y credibilidad que transmite una escena familiar.

Desde la perspectiva de la seguridad informática, este tipo de delito combina ingeniería social con un cálculo geográfico. Los estafadores recolectan imágenes públicas en una localidad pequeña o mediana y las utilizan en un centro urbano distinto, suponiendo que la distancia impedirá que los verdaderos protagonistas descubran el engaño a tiempo.

Sin embargo, el estrecho vínculo cotidiano entre Victoria y Rosario —donde residen, estudian o trabajan numerosos victorienses— terminó por desarmar la maniobra: personas que conocían al comerciante reconocieron la imagen en sus teléfonos y dieron aviso inmediato para que la familia pudiera alertar a la comunidad.

El fenómeno deja una enseñanza central para quienes utilizan el teléfono celular a diario, especialmente frente a mensajes que apelan a la urgencia o al afecto. Una fotografía en WhatsApp no constituye una prueba de identidad, ya que cualquier imagen publicada de forma abierta en Internet puede ser guardada y asignada a un chip nuevo en cuestión de segundos. Por ese motivo, ante cualquier pedido de dinero, préstamo o cambio de número, la regla básica de prevención consiste en frenar la respuesta impulsiva y comunicarse por llamada de voz o por otro contacto habitual con la persona que dice estar escribiendo.

Asimismo, existen herramientas sencillas dentro de las propias aplicaciones que reducen la exposición frente a estos usos indebidos. En el menú de privacidad de WhatsApp es posible configurar la foto de perfil para que únicamente sea visible por los contactos agendados en el teléfono, mientras que en redes como Instagram conviene evaluar qué imágenes familiares se comparten en cuentas comerciales abiertas.

Si el engaño ya está en marcha, resulta fundamental no transferir fondos, bloquear el número sospechoso, reportarlo dentro de la aplicación y avisar de inmediato a la persona cuya imagen fue utilizada para cortar la cadena de estafas.